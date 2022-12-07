Точка не поставлена. Что происходит с украинской гражданской авиацией во время войны

Уже больше девяти месяцев небо над Украиной закрыто. Но это не поставило точку в украинской гражданской авиации.

В то время как Воздушные силы ВСУ защищают нас на военном фронте, авиалинии — на экономическом.

Нам удалось пообщаться с генеральным директором SkyUp Airlines Дмитрием Сероуховым, который рассказал, как компания летает даже во время полномасштабной войны и защищает право Украины на свою гражданскую авиацию.

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Сегодня, 7 декабря, в Международный день гражданской авиации, расскажем тебе об этом больше.

Работа во время войны

После 24 февраля компания оказалась в непростой ситуации, ведь все рейсы нужно было немедленно отменять, а пассажиров — информировать об этом и возвращать им деньги за билеты.

Полная или частичная остановка работы авиакомпании означала бы аннуляцию численных лицензий, сертификатов, разрешений и других отечественных и международных документов, регулирующих работу авиалиний.

Срок действия лицензирования обычно около шести месяцев. Мы должны поддерживать свою летную пригодность путем постоянного подтверждения квалификации, сдачи тестов, выполнения специальных процедур и собственно полетов.

Если бы мы этого не делали, то все имеющиеся лицензии уже были бы аннулированы, — объясняет Сероухов.

Поэтому было принято решение обратиться к международным партнерам и предложить сотрудничество. Компании довольно быстро удалось подстроиться под реалии военного времени и возобновить рейсы.

Сначала компания выполняла эвакуационные и гуманитарные полеты из и в ближайшие аэропорты до границы с Украиной.

А ныне международные авиакомпании берут самолеты нашего перевозчика в так называемый мокрый лизинг. Он предусматривает использование воздушных судов вместе с экипажем, техническим обслуживанием оборудования и другими услугами.

Как удалось спасти самолеты

СЕО SkyUp рассказывает, что компания еще до начала полномасштабной агрессии России приняла определенные решения по защите своего авиафлота.

Мы как авиакомпания не можем остановиться никоим образом, потому что у нас есть самолеты, работники, пассажиры. Вот из-за этого опасения, что что-то может произойти, мы оценивали все риски и пришли к решению сменить ночное базирование из украинских аэропортов на зарубежные.

Мы так же само продолжали летать, но с конца января — начала февраля меняли расписание таким образом, чтобы самолет оставался на ночь в другой стране, — говорит Сероухов.

Это никак не отразилось на количестве рейсов, однако смогло спасти весь авиапарк.

Для компании это был первый подобный опыт, но, как оказалось, успешный. Из 15 самолетов, которыми владел SkyUp в то время, только один остался в Борисполе. И даже он в момент, когда закрыли небо, как раз вылетал из Украины.

Украинские экипажи за границей

В настоящее время около 1200 сотрудников компании обеспечены работой. Это означает финансовую безопасность для большого количества семей и постоянные налоговые взносы в госбюджет.

Однако организовать выезд экипажей за границу — не так и просто.

Мы должны пройти согласование между несколькими Министерствами: экономики, инфраструктуры, обороны. Также необходимо иметь списки конкретных работников и проектов, по которым они выезжают за границу.

А еще регулярно ротировать наши экипажи. Каждый раз это отдельно согласовывается и планируется. Только по такой сложной и уникальной процедуре это можно сделать, — делится Дмитрий.

То есть человек не может просто покинуть страну и не вернуться. Частота ротации зависит от того, какой контракт выполняют экипажи.

Если это сложные маршруты, то они должны меняться чаще. Если простые и постоянные (например, между европейскими странами) — могут быть длиннее.

Кроме того, есть определенные ограничения по продолжительности работы экипажей согласно нормам регуляции авиации. Компания должна предоставить равномерную нагрузку каждому своему работнику.

Что касается мест, где живут экипажи во время своих командировок, то их определяет партнер, берущий самолеты в мокрый лизинг. Это могут быть базы в Анталии, Братиславе, Софии, Варшаве и т.д.

Что чувствуют работники, покинувшие семьи в Украине? На этот вопрос трудно ответить, ведь у каждого своя история. Но есть кое-что, что всех их объединяет — смелость быть украинскими авиалиниями.

Они чувствуют себя героями, потому что кто-то из наших работников пошел в ВСУ, кто-то — в терроборону, а кто-то стоит на экономическом фронте и помогает, в частности, с эвакуационными рейсами.

Они могут работать и дальше, когда небо закрыто. Авиация должна была остановиться, но нет. Мы вместе с Министерством инфраструктуры и Госавиационной службой оставляем Украине возможность иметь свою авиацию, — отмечает гендиректор.

Самые популярные направления для авиарейсов

Самолеты компании выполняют рейсы по 227 направлениям, кроме полетов над Россией, Белоруссией и территориями, где ведутся боевые действия.

Впрочем, сейчас самыми популярными остаются традиционные туристические маршруты, которые были и до войны: Турция и страны юга Европы.

Согласно внутренней статистике авиакомпании, только в течение сентября самолеты SkyUp выполнили 875 рейсов. Этот результат вдохновляет на новые свершения и вселяет веру в то, что Украина и ее народ действительно непобедимы.

Украинские бортпроводники не теряют оптимизма и находят пути, как помочь своему государству во время российского нашествия. Читай интервью со стюардом об интересных традициях и буднях экипажей.

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