Путешествия и вдохновение
Эксклюзив

Точка не поставлена. Что происходит с украинской гражданской авиацией во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 07 декабря 2022, 14:45
українські авіалінії

Эксклюзивы
Права дітей
(Не)детские проблемы: как соблюдаются права детей во время войны
Як правильно спілкуватися з підлітками: поради дитячої психологині
На самом деле у них понятный характер — как построить доверительные отношения с подростками
Олена Яшина
На передовую — в боевой вышиванке. Как мастер из Днепра превращает тактическую одежду в праздничную
Йога під час війни
Дыхание, комфорт и асаны. Как и зачем заниматься йогой во время войны — объясняет тренер
Смотреть больше

Больше новостей
Зростання цін: які продукти здорожчають через відсутність електрики
Отсутствие электричества влияет и на это — на какие продукты могут вырасти цены
Что подарить мужу на Новый год
Чем удивить любимого? Интересные подарки на Новый год
Вісім українок потрапили зі списку "100 жінок 2022 року" від BBC
Правозащитники, врачи и ученые — восемь украинок, вошедших в список 100 женщин 2022 года от BBC
Понад 50 ударів за добу: обстріли Запоріжжя не припиняються ні на день
Трагедия в Новософиевке: ракета С-300 убила пожилых супругов в Запорожской области
Смотреть больше

Материалы по теме

Зростання цін: які продукти здорожчають через відсутність електрики
Отсутствие электричества влияет и на это — на какие продукты могут вырасти цены
Понад 50 ударів за добу: обстріли Запоріжжя не припиняються ні на день
Трагедия в Новософиевке: ракета С-300 убила пожилых супругов в Запорожской области
Українські захисники про мотивацію на фронті
Есть такое выражение — воля или смерть: украинские военные о мотивации на фронте
Котел для російських військ на Лівобережжі та в Криму — це реально
Не мечта, а реальность! Когда ждать котел для российских войск под Херсоном и в Крыму

Видео
Вісім українок потрапили зі списку "100 жінок 2022 року" від BBC

Правозащитники, врачи и ученые — восемь украинок, вошедших в список 100 женщин 2022 года от BBC
0:02:39
Понад 50 ударів за добу: обстріли Запоріжжя не припиняються ні на день
Трагедия в Новософиевке: ракета С-300 убила пожилых супругов в Запорожской области
Кока Кола гуманітарка
Кока-Кола поможет продуктами 70 тысячам семей в Украине при партнерстве Красного Креста
0:03:35
Українські захисники про мотивацію на фронті
Есть такое выражение — воля или смерть: украинские военные о мотивации на фронте
0:05:58
Котел для російських військ на Лівобережжі та в Криму — це реально
Не мечта, а реальность! Когда ждать котел для российских войск под Херсоном и в Крыму
0:14:01
Олексій Резніков про виснаження ресурсів Росії
Эта война — война ресурсов: Резников об истощении российской армии и кадровых переменах в РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 7 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
вибухи Дніпро зараз
Взрывы в Днепре сейчас: первые данные про атаку по городу
небезпечні пакунки
Кровь, глаза животных и взрывчатка: какие посольства Украины за границей получили опасные посылки
0:00:17
Обмін полоненими
Лучший подарок — живые герои: в результате обмена пленными домой вернулись 60 украинских защитников
Больше видео
Что подарить мужу на Новый год
Читать дальше
Чем удивить любимого? Интересные подарки на Новый год
Цікаві ідеї подарунків дівчинці на Новий рік: точно знадобиться
Читать дальше
Развивают и дарят радость: идеи подарков для девочки на Новый год

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь