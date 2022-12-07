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Крапка не поставлена. Що відбувається з українською цивільною авіацією під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 14:45
українські авіалінії

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