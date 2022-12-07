Крапка не поставлена. Що відбувається з українською цивільною авіацією під час війни

Уже понад дев’ять місяців небо над Україною закрите. Але це не поставило крапку на українській цивільній авіації.

У той час, як Повітряні сили ЗСУ захищають нас на військовому фронті, авіалінії — на економічному.

Нам вдалося поспілкуватись з генеральним директором SkyUp Airlines Дмитром Сєроуховим, який розповів, як компанія літає навіть під час повномасштабної війни та захищає право України мати свою цивільну авіацію.

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Сьогодні, 7 грудня, в Міжнародний день цивільної авіації, розповімо тобі про це більше.

Робота під час війни

Після 24 лютого компанія опинилась у непростій ситуації, адже всі рейси потрібно було негайно скасовувати, а пасажирів — інформувати про це та повертати їм гроші за квитки.

Повна або часткова зупинка роботи авіакомпанії означала б ануляцію чисельних ліцензій, сертифікатів, дозволів та інших вітчизняних і міжнародних документів, які регулюють роботу авіаліній.

Термін дії ліцензування, як правило, близько шести місяців. Ми маємо підтримувати свою льотну придатність шляхом постійного підтвердження кваліфікації, здачі тестів, виконання спеціальних процедур та власне польотів.

Якби ми цього не робили, то всі ліцензії, які маємо, уже б були анульовані, — пояснює Сєроухов.

Тому було ухвалено рішення звернутись до міжнародних партнерів та запропонувати їм співпрацю. Компанії досить швидко вдалось підлаштуватись до реалій воєнного часу та відновити рейси.

Спочатку компанія виконувала евакуаційні та гуманітарні польоти з та до найближчих аеропортів до кордону з Україною.

А нині міжнародні авіакомпанії беруть літаки нашого перевізника в так званий мокрий лізинг. Він передбачає користування повітряними суднами разом з екіпажем, технічним обслуговуванням обладнання та іншими послугами.

Як вдалось врятувати літаки

СЕО SkyUp розповідає, що компанія ще до початку повномасштабної агресії Росії ухвалила певні рішення задля захисту свого авіафлоту.

Ми як авіакомпанія не можемо зупинитись жодним чином, бо маємо літаки, працівників, пасажирів. Ось через це побоювання, що щось може статись, ми оцінювали всі ризики та дійшли рішення змінити нічне базування з українських аеропортів на закордонне.

Ми так само продовжували літати, але з кінця січня — початку лютого змінювали розклад таким чином, щоб літак залишався на ніч в іншій країні, — каже Сєроухов.

Це ніяк не повпливало на кількість рейсів, проте змогло врятувати весь авіапарк.

Для компанії це був перший такий досвід, але, як виявилось, успішний. З 15 літаків, якими володів SkyUp на той час, лише один залишився в Борисполі. І навіть він у момент, коли закрили небо, саме вилітав з України.

Українські екіпажі за кордоном

Наразі близько 1200 співробітників компанії забезпечені роботою. А це означає фінансову безпеку для великої кількості сімей та постійні податкові внески у держбюджет.

Утім організувати виїзд екіпажів за кордон — не так і просто.

Ми повинні пройти погодження між декількома Міністерствами: економіки, інфраструктури, оборони. Також необхідно мати списки конкретних працівників та проектів, за якими вони виїжджають за кордон.

А ще регулярно ротувати наші екіпажі. Кожного разу це окремо узгоджується та планується. Тільки за такою складною та унікальною процедурою це можна зробити, — ділиться Дмитро.

Тобто людина не може просто покинути країну й не повернутись. Частота ротації залежить від того, який контракт виконують екіпажі.

Якщо це складні маршрути, то вони повинні змінюватись частіше. Якщо прості та сталі (наприклад, між європейськими країнами) — можуть бути довшими.

Крім того, є певні обмеження щодо тривалості роботи екіпажів згідно з нормами регуляції авіації. Компанія має надати рівномірне навантаження кожному своєму працівнику.

Що ж до місць, де живуть екіпажі під час своїх відряджень, то їх визначає партнер, який бере літаки в мокрий лізинг. Це можуть бути бази в Анталії, Братиславі, Софії, Варшаві тощо.

Що відчувають працівники, які залишили родини в Україні? На це запитання важко відповісти, адже в кожного своя історія. Але є дещо, що всіх їх об’єднує, — сміливість бути українськими авіалініями.

Вони відчувають себе героями, тому що хтось з наших працівників пішов до ЗСУ, хтось — до тероборони, а хтось стоїть на економічному фронті та допомагає, зокрема, з евакуаційними рейсами.

Вони мають змогу працювати й надалі, коли небо закрите. Авіація мала б зупинитись, але ні. Ми разом з Міністерством інфраструктури та Державіаційною службою залишаємо Україні можливість мати свою авіацію, — зазначає гендиректор.

Найпопулярніші напрямки для авіарейсів

Літаки компанії виконують рейси за 227 напрямками, окрім польотів над Росією, Білоруссю та територіями, де ведуться бойові дії.

Утім наразі найпопулярнішими залишаються традиційні туристичні маршрути, які були й до війни: Туреччина та країни півдня Європи.

Згідно з внутрішньою статистикою авіакомпанії, лише протягом вересня літаки SkyUp виконали 875 рейсів. Цей результат надихає на нові звершення та вселяє віру в те, що Україна та її народ — справді непереможні.

Українські бортпровідники не втрачають оптимізму та знаходять шляхи, як допомогти своїй державі під час російської навали. Читай інтерв’ю зі стюардом про цікаві традиції та будні екіпажів.

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