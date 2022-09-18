Найближчі до України аеропорти: країни-сусіди, з яких можна дістатися у будь-яку точку світу

Через війну Україна вимушено закрила свій повітряний простір для пасажирських літаків. Попри це багато хто потребує повітряного сполучення з Європою чи США — але через які аеропорти це краще зробити?
Українці можуть користуватися аеропортами у сусідніх державах — Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині та Молдові.
Розповідаємо, як і куди краще літати, поки українські повітряни ворота закриті.
Наразі саме з Польщею у нас найпростіші умови перетину кордону. До того ж, з цієї країни курсує найбільше рейсів до Європи та Британії.
У польському Кракові розташований один із найбільших аеропортів країни. Через Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II Краків-Балиці літає понад два десятки авіакомпаній. Рейси покривають усі популярні напрямки Європою.
Популярними є лоукостери Wizz Air та Ryanair.
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Найбільшим є аеропорт імені Фридерика Шопена у Варшаві. Через нього літають майже чотири десятки авіакомпаній. Серед іншого, вони покривають рейси до Катару, Китаю, ОАЕ, Тунісу та Туреччини.
Ще один аеропорт у Варшаві — Модлін. Він пропонує безліч рейсів, які покривають практично всю Європу. Головне — при плануванні поїздки уважно переглянути місце посадки, аби не переплутати аеропорти міста.
Окрім нього, звідси є ще кілька чартерних рейсів польського авіаперевізника Enter Air та рейс Air Moldova до Кишиніва.
У Жешуві також є аеропорт, і він знаходиться близько до України. Щоправда, його рейси обслуговують кілька авіакомпаній, а подорожі часто бувають сезонними.
Аеропортом у Жешуві буде зручно скористатися тим, хто прямує до Великої Британії. Така ж ситуація в аеропортах прикордонного Любліна.
Аеропортом у Жешуві буде зручно скористатися тим, хто прямує до Великої Британії. Така ж ситуація в аеропортах прикордонного Любліна.
У Словаччині є два великих аеропорти: один із них знаходиться зовсім недалеко від України, в місті Кошиці. Рейси тут є сезонними, але літають також чартери.
У Братиславі знаходиться найбільший аеропорт країни — але місто розташоване поблизу кордону з Австрією. Попри це, дешево звідси можна долетіти до популярних серед туристів країн.
Для українців найзручнішими видадуться угорські аеропорти. Логістично вони знаходяться дуже близько до кордону. Міжнародний аеропорт Дебрецена надає послуги вітчизняного лоукостера.
Найбільший у Будапешті Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста є хабом для п’яти десятків авіакомпаній. Окрім популярних європейських рейсів, звідси можна потрапити в Алжир, Єгипет, Ізраїль, Канаду, Катар, Китай, ОАЕ, Південну Корею, Туреччину.
До Румунії з України потрапити важче — залізничного сполучення між країнами немає. Але можна скористатися автобусними рейсами. Зручно це буде для мешканців Чернівецької області та Закарпаття.
Найближчим до Чернівців буде аеропорт міста Сучава — Міжнародний аеропорт ім. Штефана Великого, куди з України можна потрапити маршруткою. Він може бути зручним для тих, хто їде з Вінниччини чи Одещини.
Якщо їхати із Закарпаття — скористайся аеропортом міста Сату-Маре. Щоправда, рейсова сітка тут мінімальна.
Скористатися аеропортами Молдови буде зручно тим, хто вирушає з півдня України. Єдиним міжнародним є аеропорт Кишинів.
А як за кордоном обміняти українські гривні ми розповідали раніше. Читай — точно знадобиться!
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