Найближчі до України аеропорти: країни-сусіди, з яких можна дістатися у будь-яку точку світу

Через війну Україна вимушено закрила свій повітряний простір для пасажирських літаків. Попри це багато хто потребує повітряного сполучення з Європою чи США — але через які аеропорти це краще зробити?

Українці можуть користуватися аеропортами у сусідніх державах — Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині та Молдові.

Розповідаємо, як і куди краще літати, поки українські повітряни ворота закриті.

Польща: аеропорти

Наразі саме з Польщею у нас найпростіші умови перетину кордону. До того ж, з цієї країни курсує найбільше рейсів до Європи та Британії.

У польському Кракові розташований один із найбільших аеропортів країни. Через Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II Краків-Балиці літає понад два десятки авіакомпаній. Рейси покривають усі популярні напрямки Європою.

Популярними є лоукостери Wizz Air та Ryanair.

Wizz Air, Краків

рейси до Болгарії, Греції, Грузії, Данії, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Нідерландів, Норвегії, ОАЕ, Об’єднаного Королівства, Франції, Хорватії та Швеції.

Ryanair, Краків

рейси до Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Ізраїлю, Ірландії, Іспанії, Італії, Йорданії, Кіпру, Латвії, Мальти, Марокко, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаного Королівства, Португалії, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії та Швеції.

Найбільшим є аеропорт імені Фридерика Шопена у Варшаві. Через нього літають майже чотири десятки авіакомпаній. Серед іншого, вони покривають рейси до Катару, Китаю, ОАЕ, Тунісу та Туреччини.

LOT Polish Airlines, Варшава

Албанія, Бельгія, Болгарія, Греція, Грузія, Данія, Ізраїль, Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кіпр, Мальта, Марокко, Нідерланди, Норвегія, Об’єднане Королівство, Португалія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

Ще один аеропорт у Варшаві — Модлін. Він пропонує безліч рейсів, які покривають практично всю Європу. Головне — при плануванні поїздки уважно переглянути місце посадки, аби не переплутати аеропорти міста.

Окрім нього, звідси є ще кілька чартерних рейсів польського авіаперевізника Enter Air та рейс Air Moldova до Кишиніва.

У Жешуві також є аеропорт, і він знаходиться близько до України. Щоправда, його рейси обслуговують кілька авіакомпаній, а подорожі часто бувають сезонними.

Аеропортом у Жешуві буде зручно скористатися тим, хто прямує до Великої Британії. Така ж ситуація в аеропортах прикордонного Любліна.

Словаччина: аеропорти

У Словаччині є два великих аеропорти: один із них знаходиться зовсім недалеко від України, в місті Кошиці. Рейси тут є сезонними, але літають також чартери.

Wizz Air, Кошиці

Лондон;

Ryanair, Кошиці

Австрія, Ірландія, Велика Британія, Чехія.

У Братиславі знаходиться найбільший аеропорт країни — але місто розташоване поблизу кордону з Австрією. Попри це, дешево звідси можна долетіти до популярних серед туристів країн.

Wizz Air, Братислава

Болгарія, Об’єднане Королівство та Північна Македонія;

Ryanair, Братислава

прямують до Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Мальти, Нідерландів, Об’єднаного Королівства, Туреччини та Хорватії.

Угорщина

Для українців найзручнішими видадуться угорські аеропорти. Логістично вони знаходяться дуже близько до кордону. Міжнародний аеропорт Дебрецена надає послуги вітчизняного лоукостера.

Wizz Air, Дебрецена

до Бельгії, Болгарії, Греції, Кіпру, Нідерландів, Ізраїлю, Іспанії, Об’єднаного королівства та Франції;

Найбільший у Будапешті Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста є хабом для п’яти десятків авіакомпаній. Окрім популярних європейських рейсів, звідси можна потрапити в Алжир, Єгипет, Ізраїль, Канаду, Катар, Китай, ОАЕ, Південну Корею, Туреччину.

Wizz Air, Будапешт

курсує до Азербайджану, Албанії, Бельгії, Болгарії, Греції, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Італії, Йорданії, Казахстану, Кіпру, Мальти, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, ОАЕ, Об’єднаного Королівства, Польщі, Португалії, Північної Македонії, Румунії, Саудівської Аравії, Франції, Чорногорії, Швейцарії та Швеції.

Ryanair, Будапешт

рейси до Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Ізраїлю, Ірландії, Іспанії, Італії, Йорданії, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Німеччини, Об’єднаного Королівства, Польщі, Португалії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії та Швеції.

Румунія

До Румунії з України потрапити важче — залізничного сполучення між країнами немає. Але можна скористатися автобусними рейсами. Зручно це буде для мешканців Чернівецької області та Закарпаття.

Найближчим до Чернівців буде аеропорт міста Сучава — Міжнародний аеропорт ім. Штефана Великого, куди з України можна потрапити маршруткою. Він може бути зручним для тих, хто їде з Вінниччини чи Одещини.

Wizz Air, Сучава (з грудня 2022 року)

літатиме до Бельгії, Кіпру, Італії, Німеччині, Нідерландів, Об’єднаного Королівства та Франції;

Ryanair, Сучава

напрямки до Австрії, Бельгії, Ірландії, Італії та Об’єднаного Королівства.

Якщо їхати із Закарпаття — скористайся аеропортом міста Сату-Маре. Щоправда, рейсова сітка тут мінімальна.

Wizz Air, Сату-Маре

Лондон.

TAROM, Сату-Маре

Бухарест.

Молдова

Скористатися аеропортами Молдови буде зручно тим, хто вирушає з півдня України. Єдиним міжнародним є аеропорт Кишинів.

Air Moldova, Кишинів

рейси до Грузії, Ізраїлю, Ірландії, Італії, Німеччини, Об’єднаного Королівства, Польщі, Румунії, Туреччини, Франції та Чехії;

FlyOne, Кишинів

пропонує рейси до Бельгії, Вірменії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Об’єднаного Королівства, Туреччини та Франції;

Wizz Air, Кишинів

прямує до Австрії, Бельгії, Іспанії, Італії, Кіпру, Нідерландів, Німеччини, Об’єднаного Королівства, Угорщини, Франції та Чехії.

А як за кордоном обміняти українські гривні ми розповідали раніше. Читай — точно знадобиться!

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