Стиль життя
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Сучасний крок до здоров’я: як годинники з крокоміром допомагають у формуванні щоденних звичок

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Серпня 2026, 14:33 3 хв.
одинник з крокоміром: як підтримувати активність щодня
Фото Pexels

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