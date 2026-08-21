Україна запровадила санкції проти творців мультсеріалу Маша та Ведмідь

Україна продовжує системний наступ на російський вплив, і цього разу санкційний список РНБО виявився доволі несподіваним для пересічного глядача.

Президент Володимир Зеленський підписав чотири нові пакети обмежень, де поруч із заводами з виробництва ракет опинилися творці популярного мультсеріалу Маша та Ведмідь.

Чому мультфільм став загрозою

Для багатьох це просто анімація, але в Офісі Президента та РНБО мають іншу думку. Проєкт Маша та Ведмідь визнано інструментом сили РФ, який через дитячий контент транслює специфічні культурні коди та пропагандистські наративи.

Під санкційний удар потрапили:

Студія Анімаккорд (безпосередній виробник);

Ключові особи: від засновників та гендиректора до режисерів і сценаристів;

Власники прав на персонажів.

Окрім ідеологічного аспекту, є й суто прагматичний: величезні прибутки від переглядів та мерчу йдуть у бюджет країни-агресора, фактично перетворюючись на снаряди для російської артилерії.

Як зазначив радник Президента Владислав Власюк, Україна не має права ігнорувати пропаганду, навіть якщо вона загорнута в яскраву обгортку для малечі.

Алюміній для ракет та чорні схеми ВПК

Паралельно з культурним фронтом, санкції суттєво вдарили по економічному фундаменту війни. Під обмеженнями опинилися 36 компаній (серед яких одна китайська), що допомагали Росії обходити технологічну блокаду. Вони постачали електроніку та високоточне обладнання для російських дронів і систем наведення.

Окремий блок стосується групи Русал. П’ять алюмінієвих гігантів тепер відрізані від українського ринку та міжнародних зв’язків, які Київ намагається заблокувати через партнерів. Саме цей метал є основою для будівництва російських винищувачів та ракет.

Головне фото: Скріншот.

Не варто привчати дітей до споживання російського, коли в нас є своє. Ми ділилися добіркою з 50 українських мультиків.

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