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Україна запровадила санкції проти творців мультсеріалу Маша та Ведмідь

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
Україна ввела санкції проти студії, яка створила Машу та Ведмедя

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