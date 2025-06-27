50 найкращих українських мультфільмів: згадуємо дитинство і дізнаємося про новинки

Українські мультики завжди були з глибокою любовю до нашого народу, традицій, з життєвими ситуаціями і мудрими рішеннями. Вважається, що українська мультиплікація розпочалася у 1927 році з лялькового мультфільму Казка про солом’яного бичка. Його створив художник-аніматор В’ячеслав Левандовський.

Відтоді діти могли дивитися мультики рідною мовою про своє оточення, традиції та черпати життєву мудрість у розіграних ситуаціях. Розповідаємо про топ 50 українських мультиків, які можна показати дитині.

Топ 50 найкращих українських мультфільмів

Ми зібрали топ 50 найкращих українських мультфільмів. На жаль, більшість із них доволі старі, адже з 2006 року мультики в Україні випускають дуже рідко! Та це можливість для виробників зайти у нішу!

1. Микита Кожум’яка

2. Мавка

3. Руслан і Людмила. Викрадена принцеса

4. Пригоди Котигорошка та його друзів

5. Це наше і це твоє

6. Чого в лісі не буває

7. Літачок Ліп

8. Жив собі чорний кіт

9. Маленький великий пес

10. Богданчик і барабан

11. Історія про дівчинку, яка наступила на хліб

12. Історія одного поросятка

13. Двоє справедливих курчат

14. Про всіх на світі

15. Кривенька качечка

16. Жив був пес

17. Козаки

18. Безтолковий Вомбат

19. Йшов трамвай дев’ятий номер

20. Таємний посол

21. Дівчинка із риб’ячим хвостом

22. Дивосвіт

23. Клара та чарівний дракон

24. Лежень

25. Чарівний Горох

26. Червона жаба

27. Курка, яка несла всяку всячину

28. Коп і Штик – Завзяті Кроти

29. Війна яблук та гусені

30. Украдений Місяць. Кум

31. Пес Патрон

32. Знайда

33. Вій (1996)

34. Дострибни до хмаринки

35. Була у Слона мрія

36. Гуллівер повертається

37. Причинна

38. Дідочок задумав женитися

39. Двісті десять добрих справ

40. Чому у півня короткі штанці

41. Біла ворона

42. Врятуй і збережи

43. Калейдоскоп

44. Найменший

45. Чарований запорожець

46. Про кішку, яка упала з неба

47. Будиночок для равлика

48. Засипле сніг дороги…

49. Нікого немає вдома

50. Ходить Гарбуз по городу…

Раніше ми розповідали про мультики 2025 року, які вже вийшли.

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