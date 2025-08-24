Мультфільми 2025, які вже вийшли: що вже встигли побачити на великих екранах

У 2025 році вийшло чимало мультфільмів, які стануть цікавими для перегляду як для дітей, так і для дорослих. А попереду ще багато інших анімаційних фільмів, що лише вийдуть на екрани. Ми розкажемо про мультфільми 2025, які вже вийшли та які тільки вийдуть.

Нові мультфільми 2025 року, які вже вийшли: що подивитися

Людопес

Поліцейський і його вірний собака дістають поранення під час виконання завдання. Медики роблять операцію, завдяки якій вони стають пов’язані між собою. Так з’являється Людопес, який так само хоче служити своїй країні, проте з деякими змінами: підбирати те, що йому кидають чи качатися на підлозі.

Людопес намагається проявити себе під новим ім’ям та покласти край злочинній кар’єрі кота Монпеті. Та у якийсь момент вони вимушені співпрацювати один з одним. Чи вийде в них — дивись у мультфільмі.

Каяра

Відважна молода дівчина Каяра має заповітну мрію — стати однією з Часкі, а саме посланцем Імперії Інків. Але туди допускають лише швидких та сильних чоловіків, тож шлях для неї закритий. Але Каяра не збирається приймати цю долю. Передягнувшись в чоловічий одяг, вона записується в ряди омріяної професії.

На жаль, про її секрет стає відомо іншим і тепер їй загрожує покарання. Однак несподівано за неї заступається юний принц. А разом з тим стає відомо, що імператор може померти від хвороби, яку може вилікувати чудодійна рослина. Тепер Каяра прагне знайти її та врятувати життя правителя.

Цар Царів

Чарльз Діккенс живе в Лондоні з дружиною Кетрін та дітьми Волтером і Мері. Незадовго до Різдва Чарльз планує поставити виставу, але Волтер уявляє себе королем Артуром і влаштовує дитячу витівку, після якої виставу скасовують.

Чарльз відправляє сина до своєї кімнати, та згодом вирішує розповісти про справжнього Царя царів — Ісуса. У своїй уяві Волтер і його кішка Вілла переносяться в стародавній Ізраїль, де він на власні очі стає свідком див та справ Ісуса.

Ніч жаху в зоопарку

Метеорит, що падає на територію зоопарку Коулпеппер, вивільняє вірус. Внаслідок цього тварини перетворюються на слинявих зомбі-мутантів. Грейсі, молода химерна вовчиця, об’єднується з гірським левом Деном, щоб знайти шлях до зграї.

Тварини мають зрозуміти, як повернутися до нормального стану у переповненого зоопарку. Грейсі та Ден разом з іншими вирушають на небезпечну місію, щоб врятувати зоопарк і зупинити “зооапокаліпсис”.

Лінивці: Встигнути до обіду

Ураган руйнує будинок та ресторан родини лінивців, через що вони змушені переїхати до великого міста. У мегаполісі вони відкривають закусочну на колесах, яка швидко стає дуже популярною.

Проте великий успіх стає причиною великої заздрості: гепард Доллі обманом викрадає сімейну книгу рецептів, а лінивці мають діяти швидко і впевнено, щоб повернути її собі.

Галас джунглів 2: Юрський період

Мавпеня Мавпик та слоненя Хоба — найвідданіші друзі в усій Африці. До їхньої компанії доєднується прибулець Фніп, якому друзі допомагають зрозуміти цінність доброго ставлення до інших за допомогою обіймів.

Космічний корабель Фніпа пробиває часовий портал, тому Хоба опиняється у Юрському періоді. Тепер Фніп та Мавпик мають врятувати подругу.

Мультфільми 2025 року: список

Попереду на нас чекає ще багато нових мультфільмів. Деякі вже стали улюбленими, а з іншими глядачі познайомляться вперше. Зокрема вийдуть такі мультфільми:

Зоотрополіс 2 — з 27 листопада;

Поганці 2 — з 31 липня;

Шалені Перегони: Гран-Прі Європи — з 21 серпня;

Смурфи — з 12 липня;

Еліо — з 19 червня;

Гайді. Чарівна подорож — з 4 вересня.

