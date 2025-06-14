Мультфильмы 2025, которые уже вышли: что уже успели увидеть на больших экранах

В 2025 году вышло немало мультфильмов, которые станут интересны для просмотра как для детей, так и для взрослых. А впереди еще много других анимационных фильмов, которые только выйдут на экраны. Мы расскажем о мультфильмах 2025, которые уже вышли и только выйдут.

Новые мультфильмы 2025 года, которые уже вышли: что посмотреть

Догмен: Пушистая справедливость

Полицейская и его верная собака получают ранения во время выполнения задания. Медики делают операцию, благодаря которой они становятся соединены между собой. Так появляется Догмен, который также хочет служить своей стране, однако с некоторыми изменениями: подбирать то, что ему бросают или кататься на полу.

Догмен пытается проявить себя под новым именем и положить конец преступной карьере кота Монпети. Но в какой-то момент они вынуждены сотрудничать друг с другом. Выйдет ли у них — смотри в мультфильме.

Каяра

Отважная молодая девушка Каяра имеет заветную мечту — стать одной из Часки, а именно посланником Империи Инков. Но туда допускают только быстрых и сильных мужчин, поэтому путь для нее закрыт. Но Каяра не собирается принимать эту судьбу. Переодевшись в мужскую одежду, она записывается в ряды вожделенной профессии.

К сожалению, о ее секрете становится известно другим и теперь ей грозит наказание. Однако неожиданно за нее вступается юный принц. Вместе с тем становится известно, что император может умереть от болезни, которую может вылечить чудодейственное растение. Теперь Каяра стремится найти его и спасти жизнь правителя.

Царь Царей

Чарльз Диккенс живет в Лондоне с женой Кэтрин и детьми Уолтером и Мэри. Незадолго до Рождества Чарльз планирует поставить спектакль, но Уолтер представляет себя королем Артуром и устраивает детскую затею, после которой спектакль отменяют.

Чарльз отправляет сына в свою комнату и впоследствии решает рассказать о настоящем Царе царей — Иисусе. В своем воображении Уолтер и его кошка Вилла переносятся в древний Израиль, где он собственными глазами становится свидетелем чудес и дел Иисуса.

Ночь ужаса в зоопарке

Метеорит, падающий на территорию зоопарка Коулпеппер, высвобождает вирус. В результате этого животные превращаются в слюнявых зомби-мутантов. Грейси, молодая причудливая волчица, объединяется с горным львом Дэном, чтобы найти путь к стае.

Животные должны понять, как вернуться в нормальное состояние в переполненном зоопарке. Грейси и Дэн вместе с другими отправляются на опасную миссию, чтобы спасти зоопарк и остановить “зооапокалипсис”.

Ленивцы: Успеть до обеда

Ураган разрушает дом и ресторан семьи ленивцев, поэтому они вынуждены переехать в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной.

Однако большой успех становится причиной большой зависти: гепард Долли обманом похищает семейную книгу рецептов, а ленивцы должны действовать быстро и уверенно, чтобы вернуть ее себе.

Шум джунглей 2: Юрский период

К компании обезьянки и слоненка в Африке присоединяется пришелец Фнип, которому друзья помогают понять ценность доброго отношения к другим с помощью объятий.

Космический корабль Фнипа пробивает временной портал, поэтому слоненок Хоба оказывается в Юрском периоде. Теперь Фнип должен спасти подругу.

Мультфильмы 2025: список

Впереди нас ждет еще много новых мультфильмов. Некоторые уже стали любимыми, а с другими зрители познакомятся впервые. В частности, выйдут следующие мультфильмы:

Зверополис 2 — с 27 ноября;

Поганцы 2 — с 31 июля;

Безумные Гонки: Гран-При Европы — с 21 августа;

Смурфы — с 12 июля;

Элио — с 19 июня;

Гайди. Волшебное путешествие — с 4 сентября.

А пока ты ждешь новые мультфильмы 2025 года и просматриваешь те, что уже вышли, предлагаем заглянуть в подборку диснеевских мультиков.

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