Самые кассовые мультфильмы XXI века: тебе точно знаком хоть один

Некоторые мультфильмы имеют безумный успех и становятся интересными не только для детей, но и для взрослых. Ведь сейчас многие мультфильмы имеют вообще не детские смыслы и историю. Да и посмеяться и почувствовать себя ребёнком хочется в любом возрасте. Так что держи список самых кассовых мультфильмов XXI века.

Самые кассовые мультфильмы 21 века

Мультфильмы из этого списка знакомы многим, ведь они быстро стали любимцами миллионов во всем мире. Самые кассовые мультфильмы определяют по собраниям в кинотеатрах, о них рассказали на сайте Fandom.

Головоломка 2

Кассовые сборы: $1,698,863,816

Этот мультик является продолжением истории о девочке Райле и ее эмоциях. В сиквеле она становится подростком, поэтому у нее появляются новые эмоции, отражающие сложности этого возраста.

В частности режиссеры и сценаристы изобразили тревогу и показали, как выглядит паническая атака. Это может помочь понять переживания людей и узнать, как им помочь в этот момент.

Не чжа 2

Кассовые сборы: $2,088,271,921

Это китайский анимационный фильм, базирующийся на мифологии о боге Не чжа. Сиквел продолжает рассказывать о приключениях героя, борющегося с судьбой и злыми силами.

Король лев (2019)

Кассовые сборы: $1,656,943,394

Это не классический мультфильм, а фотореалистичный римейк известной мультипликационной ленты 1994 года о львенке Симбе, который стремится стать королем саванны. Многим понравился такой подход, и лента стала популярной.

Холодное сердце 2

Кассовые сборы: $1,453,683,476

Это также продолжение. Мультфильм рассказывает о приключениях сестер Эльзы и Анны, отправляющихся в путешествие, чтобы раскрыть тайны прошлого и спасти свое королевство.

Кстати, первая часть Холодного сердца, стала первым мультфильмом не приквелом и не сиквелом, преодолевшим отметку кассовых сборов в $1 млрд.

Суперсемейка 2

Кассовые сборы: $1,243,225,667

Мы снова увидели на экранах приключения супергероической семьи Парр, которая натолкнулась на новые вызовы и злодея, угрожавшего миру.

Миньйоны

Кассовые сборы: $1,159,457,503

Миньйоны стали любимыми героями многих после выхода мультфильмов Гадкий я, поэтому не удивительно, что миллионы хотели увидеть их приключения. Это была предыстория об миньйонах, которые искали нового злодея, которому могли бы служить, и попали в приключения с злодейкой Скарлетт Оверкилл.

История игрушек 4

Кассовые сборы: $1,073,841,394

Легендарный цикл мультфильмов об игрушках. В этой части Вуди и его друзья уходят в новое приключение, где встречают новых игрушек и сталкиваются с вопросами о своем назначении.

Есть еще мультфильмы, пересекшие предел кассовых сборов в $1 млрд — это В поисках Дори и Зоотрополис. А в поисках Немо стал первым мультиком, который повторно начали показывать в кинотеатрах. Также скоро выйдет продолжение о приключениях Ника и Джуди.

Ранее мы рассказывали, когда выйдет Зверополис 2.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!