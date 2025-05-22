Зверополис 2: что известно о сюжете и дате выхода мультфильма

В 2016 году на экраны вышел мультфильм Зверополис. Он быстро понравился зрителям во всем мире, ведь доказывал, что кто-либо может стать, кем пожелает. И, конечно, многим полюбился дуэт крольчихи Джуди и лиса Ника. Прошло уже 8 лет, поэтому люди интересуются, когда выйдет Зверополис 2.

К счастью, есть подтвержденная информация, что вторая часть приключений Джуди и Ника точно будет, она уже в разработке. Поэтому читай в материале, когда выйдет Зверополис 2 в Украине и каким будет сюжет.

Зверополис 2: дата выхода

В августе на мероприятии D23 компания Disney анонсировала выход многих мультфильмов, в том числе Зверополис 2. На мероприятии даже показали маленький тизер будущей картины.

Джуди и Ник продолжают работать в полиции и расследуют новое дело.

Зверополис 2 выйдет на экраны 26 ноября 2025 года. Полноценный сюжет пока не разглашается, но уверены он будет не менее интересен предыдущей части.

На официальной странице Disney в Instagram был опубликован постер ко второй части. На нем можно увидеть уже знакомых персонажей, а также как друзья крольчиха и лис встревоженно убегают или куда-то спешат.

Зверополис 2: трейлер

Disney также анонсировали выход Ледяное сердце 3. Читай детали по ссылке.

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