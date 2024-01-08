Радость для маленьких зрителей. Когда выйдет Холодное сердце 3 и что известно о разработке

Мультфильмы Холодное сердце и Холодное сердце 2 стали настоящими находками для детей. Им так понравилась история, что продолжение дождаться становится все сложнее. Мы расскажем, когда выйдет Холодное сердце 3 и чего ждать маленьким зрителям.

Когда выйдет Холодное сердце 3: дата выхода и что известно

О том, что мультфильм получит продолжение, стало известно в прошлом году. Ориентировочная дата выхода третьей части Холодного сердца — 2025 год. Руководитель Disney Боб Айгер рассказал для издания Variety, что сейчас работают над четвертой частью, о которой раньше не заявляли.

Холодное сердце 3 сейчас в разработке, и, возможно, в работе будет и Холодное сердце 4.

Айгер добавил, что режиссер мультфильмов Джен Ли с командой работает сразу над двумя частями Холодного сердца. В команду вернулись авторы песен мультиков.

Известно, что две части Холодного сердца смогли собрать $1,45 млрд. Таким образом, они стали самыми кассовыми мультиками всех времен.

Коронавирус повлиял на разработку всех мультфильмов студии. Поэтому сейчас команда сосредоточилась на качественных продолжениях полюбившихся зрителям историй — Зверополис 2, Холодное сердце 3, История игрушек 5.

Раньше мы рассказывали, какие фильмы выйдут в 2024 году.

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