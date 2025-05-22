Зоотрополіс 2: що відомо про сюжет та дату виходу мультфільму

У 2016 році на екрани вийшов мультфільм Зоотрополіс. Він швидко сподобався глядачам в усьому світі, адже доводив, що будь-хто може стати, ким забажає. І, звісно, багатьом полюбився дует кролиці Джуді та лиса Ніка. Вже минуло 8 років, тому люди цікавляться, коли вийде Зоотрополіс 2.

На щастя, є підтверджена інформація, що друга частина пригод Джуді та Ніка точно буде, вона вже в розробці. Тому читай у матеріалі, коли вийде Зоотрополіс 2 в Україні та яким буде сюжет.

Зоотрополіс 2: дата виходу

У серпні на заході D23 компанія Disney анонсувала вихід багатьох мультфільмів, зокрема Зоотрополіс 2. На заході навіть показали маленький тизер майбутньої картини.

Джуді та Нік продовжують працювати в поліції та беруть розслідувати нову справу.

Зоотропліс 2 вийде на екрани 26 листопада 2025 року. Повноцінний сюжет поки що не розголошують, але впевнені він буде не менш цікавим за попередню частину.

На офіційній сторінці Disney в Instagram було опубліковано постер до другої частини. На ньому можна побачити уже знайомих персонажів, а також як друзі кролиці та лис стривожено тікають чи то кудись поспішають.

Зоотрополіс 2: трейлер

Disney також анонсували вихід Крижане серце 3. Читай деталі за посиланням.

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