Радість для маленьких глядачів: коли вийде Крижане серце 3 та що відомо про розробку

Мультфільми Крижане серце та Крижане серце 2 стали справжніми знахідками для дітей. Їм настільки сподобалася історія, що продовження дочекатися стає все складніше. Ми розповімо, коли вийде Крижане серце 3 та чого очікувати маленьким глядачам.

Коли вийде Крижане серце 3: дата виходу та що відомо

Про те, що мультфільм отримає продовження, стало відомо торік. Дата виходу третьої частини Крижаного серця — 24 листопада 2027 року, пише Variety. Керівник Disney Боб Айгер розповів для видання Variety, що зараз працюють над четвертою частиною, про яку раніше не заявляли.

Крижане серце 3 зараз у розробці, і, можливо, в роботі буде і Крижане серце 4.

Айгер додав, що режисерка мультфільмів Джен Лі з командою працює відразу над двома частинами Крижаного серця. До команди повернулися автори пісень мультиків.

Відомо, що дві частини Крижаного серця змогли зібрати $1,45 млрд. Отож, вони стали найкасовішими мультиками всіх часів.

Коронавірус вплинув на розробку всіх мультфільмів студії. Тому зараз команда зосередилася над якісними продовженнями історій, що полюбилися глядачам — Зоотрополіс 2, Крижане серце 3, Історія іграшок 5.

Раніше ми розповідали, які фільми вийдуть у 2026 році.

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