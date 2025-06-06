Стиль життя Шоу-біз

Радість для маленьких глядачів: коли вийде Крижане серце 3 та що відомо про розробку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Червня 2025, 12:15
Крижане серце 3
Фото IMDb

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