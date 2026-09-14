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У Києві автомобіль Opel впав із мосту: водій загинув

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 12:00 1 хв.
ДТП у Києві: автомобіль впав із мосту, водій загинув

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