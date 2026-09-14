У Києві автомобіль Opel впав із мосту: водій загинув

У Голосіївському районі Києва автомобіль Opel впав із мосту. Внаслідок ДТП загинув водій, його тіло рятувальники деблокували з-під транспортного засобу.

Про це повідомили у ДСНС Києва.

Авто впало з мосту в Києві: що відомо

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Промисловій надійшло рятувальникам 13 вересня о 22:41. За попередньою інформацією, автомобіль Opel з’їхав із мосту та впав униз.

— 13 вересня о 22:41 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля Opel, що впав з мосту на вулиці Промисловій — йдеться в повідомленні.

На місці аварії рятувальники провели роботи з деблокування загиблого водія. Його тіло дістали з-під автомобіля.

Обставини та причини смертельної ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Головне фото: ДСНС Києва.

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