У Києві автомобіль Opel впав із мосту: водій загинув

У Голосіївському районі Києва автомобіль Opel впав із мосту. Внаслідок ДТП загинув водій, його тіло рятувальники деблокували з-під транспортного засобу.
Про це повідомили у ДСНС Києва.
Авто впало з мосту в Києві: що відомо
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Промисловій надійшло рятувальникам 13 вересня о 22:41. За попередньою інформацією, автомобіль Opel з’їхав із мосту та впав униз.
— 13 вересня о 22:41 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля Opel, що впав з мосту на вулиці Промисловій — йдеться в повідомленні.
На місці аварії рятувальники провели роботи з деблокування загиблого водія. Його тіло дістали з-під автомобіля.
Обставини та причини смертельної ДТП встановлюватимуть правоохоронці.
Головне фото: ДСНС Києва.
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