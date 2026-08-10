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Смертельна ДТП у Києві: легковик врізався у вантажівку, загинули мати з дитиною

Марина Слизовська 10 Серпня 2026, 11:00 2 хв.
ДТП на Житомирському шосе
Фото Нацполіція

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