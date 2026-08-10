Смертельна ДТП у Києві: легковик врізався у вантажівку, загинули мати з дитиною

На Житомирському шосе у Києві сьогодні зранку, 10 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинуло двоє людей — мати з дитиною. Поліцейські наразі встановлюють усі обставини смертельної аварії.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві.

Смертельна ДТП на Житомирському шосе: що відомо

Смертельна ДТП на Житомирському шосе у Святошинському районі Києва сталася близько 05:50 10 серпня.

За даними поліції, 24-річний водій за кермом автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажний автомобіль із причепом, що рухався попереду.

Внаслідок зіткнення на місці аварії загинула 27-річна дружина та дворічна дитина водія Audi, самого чоловіка ушпиталили із тілесними ушкодженнями. За попередніми даними, водій був тверезий.

Повідомляється також, що розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

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