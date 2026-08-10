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РФ скинула 5 КАБів на Суми: серед 14 постраждалих — дитина

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Серпня 2026, 10:30 2 хв.
Атака на Суми: ворог поцілив у цивільну інфраструктуру

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