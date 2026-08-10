РФ скинула 5 КАБів на Суми: серед 14 постраждалих — дитина

У ніч на 10 серпня російська авіація здійснила чергову атаку на Суми, скинувши на місто п’ять керованих авіаційних бомб (КАБ). Удар прийшовся виключно по цивільній інфраструктурі, спричинивши значні руйнування у житлових кварталах та травмування місцевих мешканців.

Наслідки влучань: три локації у вогні

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, ворожі бомби розірвалися на трьох різних локаціях у двох районах міста. Основний удар прийняв на себе житловий сектор, де вибухові хвилі пошкодили будинки та прилеглі споруди.

— Зафіксовано п’ять прямих влучань. Наразі фахівці проводять подворові обходи та обстежують території, щоб встановити повні масштаби руйнувань, — зазначають у військовій адміністрації.

Стан постраждалих: що відомо про 14-річну дитину

Кількість поранених протягом ранку стрімко зростала. Якщо за першими звітами йшлося про п’ятьох осіб, то станом на зараз офіційно підтверджено травмування 14 людей.

За даними медиків, ситуація наразі така:

Важких поранених немає: більшість людей отримали легкі травми, порізи склом або забої.

Психологічний стан: у багатьох постраждалих діагностовано гостру реакцію на стрес.

Серед поранених — 14-річна дитина. Підліток не отримав фізичних ушкоджень від уламків, проте перебуває у важкому емоційному стані через пережите потрясіння.

Усім постраждалим була надана необхідна медична та психологічна допомога на місці або у лікувальних закладах міста.

На місцях прильотів з самої ночі працюють аварійно-рятувальні служби. Комунальники та волонтери допомагають мешканцям забивати вікна та прибирати будівельне сміття. Загиблих внаслідок цієї атаки, на щастя, немає.

Цей обстріл став черговим підтвердженням того, що ворог продовжує цілеспрямовано бити по мирних містах, намагаючись залякати цивільне населення.

Влада вкотре закликає сумчан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже використання КАБів залишає лічені хвилини на пошук укриття.

Головне фото: Олег Григоров.

Раніше унаслідок чергової атаки РФ на Суми дістали поранення троє маленьких дітей.

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