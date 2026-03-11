Еліна Світоліна: коли грає перша ракетка України і де дивитися її матчі

У березні 2026 року увага усіх фанатів тенісу прикута до одного з найпрестижніших турнірів сезону поза Великим шоломом — WTA 1000 BNP Paribas Open в Індіан-Уеллс, Каліфорнія.

Перша ракетка України і одна з найсильніших тенісисток світу Еліна Світоліна продовжує успішно виступати в ньому. На цей момент вона займає місце в топ‑10 світового рейтингу і це свідчить про її хорошу форму в сезоні.

Коли грає Еліна Світоліна — розклад найближчих матчів 2026 у матеріалі.

Коли грає Еліна Світоліна

Свитоліна успішно виступає в Індіан-Уеллсі. У третьому колі турніру вона зустрілася з американкою Ешлін Крюгер (WTA‑82) і впевнено перемогла з рахунком 6:4, 6:2.

Ця перемога вивела Світоліну в 1/8 фіналу турніру (четвертий раунд), де вона зустрінеться з чеською тенісисткою Катериною Синяковою.

Синякова — досвідчена тенісистка, в загальному світовому рейтингу вона серед 40 перших ракеток, але Еліна вже обігравала її раніше, і у статистиці очних зустрічей веде з рахунком 4‑0.

За місцевим часом Індіан‑Веллса, США матч призначений на 11 березня 2026 року, о 15:00 (3:00 pm) на кортах Stadium 2 турніру Indian Wells.

За українським часом трансляція турніру розпочнеться 11 березня о 20.00 – вказує Тribuna.com.

Еліна Світоліна: розклад матчів 2026

Подальший розклад матчів Світоліної поки не оприлюднений. Однак для усіх зацікавлених сайт Еspn.com публікує повний перелік турнірів, що заплановані. Про найближчі з них можна дізнатися з цієї таблиці:

Читай також наш інший матеріал: Ціни у доларах! Світоліна чесно відповіла, скільки коштує великий теніс.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!