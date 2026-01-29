Еліна Світоліна — Аріна Соболенко: які результати півфіналу Australian Open

Сьогодні, 29 січня, перша ракетка Україн Еліна Світоліна змагалася з нейтральною спортсменкою Аріною Соболенко у півфіналі Australian Open — результати матчу читай в матеріалі.

Світоліна — Соболенко: результати матчу

Під час гри Еліна Світоліна поступилась у півфіналі першій ракетці світу Аріні Соболенко. Перший сет закінчився програшем нашої спортсменки з рахунком 6:2.

Під час другого сету Світоліна намагалась відігратися та наздогнати суперницю, однак попри всі зусилля перша ракетка світу змогла перемогти українську спортсменку з рахунком 6:3.

У зв’язку з цим, Соболенко проходить далі у фінал, де зіграє з переможницею пари Джессіка Пегулла — Олена Рибакіна, водночас Еліна Світоліна залишає цей турнір, адже гри за 3 місце не передбачено.

Світоліна — Соболенко: як пройшла гра

Початок матчу видався максимально нервовим для обох тенісисток. Вже у першому геймі Світоліна мала подвійний брейк-пойнт, проте Соболенко зуміла відігратися завдяки потужній подачі. Ключовим моментом став четвертий гейм, де стався рідкісний інцидент: суддя покарав Аріну за занадто гучний вигук під час розіграшу, присудивши очко українці.

Проте навіть цей психологічний тиск не завадив суперниці реалізувати брейк. Світоліна намагалася відповідати гострими атаками та навіть виконала ейс у шостому геймі, але стабільність Соболенко на першій подачі виявилася вирішальною. Перша партія завершилася на користь нейтральної спортсменки з рахунком 6:2.

Друга партія розпочалася для вболівальників Еліни обнадійливо. Українка одразу оформила брейк на помилках суперниці, а згодом впевнено захистила власну подачу під нуль, повівши в рахунку 2:0. Здавалося, що ініціатива перейшла до Світоліної, проте Соболенко швидко відновила концентрацію. Вигравши три гейми поспіль, вона не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед.

У шостому геймі Аріна зробила ще один брейк, фактично знявши питання про переможця. Останній шанс зачепитися за матч Еліна мала за рахунку 2:4, коли отримала брейк-пойнт, але не змогла його реалізувати. Матч завершився впевненим геймом на подачі нейтральної спортсменки, яка і стала першою фіналісткою австралійського мейджора.

