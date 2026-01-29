Элина Свитолина — Арина Соболенко: каковы результаты полуфинала Australian Open

Сегодня, 29 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина соревновалась с нейтральной спортсменкой Ариной Соболенко в полуфинале Australian Open — результаты матча читай в материале.

Свитолина — Соболенко: результаты матча

Во время игры Элина Свитолина уступила в полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко. Первый сет закончился проигрышем нашей спортсменки со счётом 6:2.

Во время второго сета Свитолина пыталась отыграться и догнать соперницу, однако, несмотря на все усилия, первая ракетка мира смогла победить украинскую спортсменку со счетом 6:3

В связи с этим Соболенко проходит дальше в финал, где сыграет с победительницей пары Джессика Пегулла — Елена Рыбакина, в то же время Элина Свитолина покидает этот турнир, ведь игры за 3 место не предусмотрено.

Свитолина — Соболенко: как прошла игра

Начало матча оказалось максимально нервным для обеих теннисисток. Уже в первом гейме Свитолина имел двойной брейк-пойнт, однако Соболенко сумела отыграться благодаря мощной подаче. Ключевым моментом стал четвертый гейм, где произошел редкий инцидент: судья наказал Арину за слишком громкий крик во время розыгрыша, присудив очко украинцы.

Однако даже это психологическое давление не помешало сопернице реализовать брейк. Свитолина пыталась отвечать острыми атаками и выполнила эйс в шестом гейме, но стабильность Соболенко на первой подаче оказалась решающей. Первая партия завершилась в пользу нейтральной спортсменки со счетом 6:2.

Вторая партия началась для болельщиков Элины обнадеживающе. Украинка сразу оформила брейк на ошибках соперницы, а затем уверенно защитила собственную подачу под ноль, поведя в счете 2:0. Казалось, что инициатива перешла к Светолиной, но Соболенко быстро восстановила концентрацию. Выиграв три гейма подряд, она не только сравняла счет, но и вышла вперед.

В шестом гейме Арина сделала еще один брейк, фактически сняв вопрос о победителе. Последний шанс зацепиться за матч Элина имела при счете 2:4, когда получила брейк-пойнт, но не смогла его реализовать. Матч завершился уверенным геймом на подаче Соболенко, которая и стала первой финалисткой австралийского мейджора.

