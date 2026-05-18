Андреа Мальдера — тренер сборной Украины по футболу: что известно о наставнике

Сборная Украины по футболу получила нового вождя — им стал 54-летний итальянский специалист Андреа Мальдера. Это назначение стало поистине историческим шагом для отечественного футбола, ведь Мальдера стал первым иностранным главным тренером в летописи сине-желтых.

Для Мальдеры этот пост стал первым опытом работы именно главным тренером, однако его репутация как одного из лучших тактиков Европы не вызывала сомнений у руководства УАФ.

Согласно сообщению Украинской Ассоциации Футбола, контракт рассчитан на два года с опцией пролонгации.

Путь Андреа Мальдеры к рулю украинской сборной был тесно связан с нашей страной многие годы. Украинские болельщики хорошо помнят его в тренерском штабе Андрея Шевченко в период с 2016 по 2021 год.

Тогда итальянец отвечал за тактическую подготовку и глубокий видеоанализ, что помогло сборной дойти до четвертьфинала Евро-2020.

До приезда в Украину Мальдера долгое время работал в структуре итальянского Милана, где входил в штабы таких именитых специалистов, как Массимилиано Аллегри и Филиппо Индзаги, приобретая бесценный опыт работы на высшем клубном уровне.

Последние годы карьеры специалиста были связаны с успешным тандемом из Роберто Де Дзерби. Мальдер был ключевым ассистентом в Брайтоне и марсельском Олимпике, где помогал выстраивать один из самых ярких стилей игры в современном футболе.

Несмотря на слухи о его возможном переходе к лондонскому Тоттенгему весной 2026 года, итальянец избрал путь самостоятельной работы, откликнувшись на предложение из Украины.

