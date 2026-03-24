Когда играет сборная Украины в 2026: полное расписание матчей

Для национальной сборной Украины 2026 становится моментом истины. Главная команда страны под руководством Сергея Реброва вступает в решающую фазу борьбы за путевку на Чемпионат мира, параллельно готовясь к осеннему старту в обновленной Лиге наций.

Март стал месяцем максимальной концентрации, ведь именно сейчас решается, увидим ли мы сине-желтые на полях США, Канады и Мексики уже этим летом. На сегодня, 24 марта 2026 года, команда находится в испанской Валенсии, где готовится к судьбоносному полуфиналу плей-офф.

Когда играет сборная Украины: расписание матчей на 2026 год

Первым и важнейшим вызовом года для украинцев есть стыковые матчи за право выхода на ЧМ-2026. После того, как осенью прошлого года сборная заняла второе место в своей группе, пропустив вперед Францию, она попала в путь B европейской квалификации.

26 марта в 21:45 — полуфинал плей-офф против сборной Швеции. Матч номинально домашний для Украины, но из-за ситуации безопасности пройдет на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия в Испании.

31 марта в 21:45 — в случае победы над шведами, сборная Украины сыграет в финале плей-офф против победителя пары Польша — Албания. Победитель этого противостояния получит прямую путевку на Мундиаль.

Если сборная преодолеет мартовское сито отбора, ее ждет поездка за океан. Жеребьевка финальной части турнира уже состоялась, и Украина (как победитель Пути B) попала в Группу F. В случае выхода на ЧМ, календарь игр будет выглядеть так:

15 июня (05:00 по Киеву): Украина — Тунис (Монтеррей, Мексика).

20 июня (20:00 по Киеву): Нидерланды — Украина (Гьюстон, США).

26 июня (02:00 по Киеву): Япония — Украина (Канзас-Сити, США).

Вне зависимости от результатов на чемпионате мира, сентябрь принесет старт новому сезону Лиги наций. Украина будет выступать в Лиге B, где ее соперниками стали Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. График осенних матчей уже утвержден:

25 сентября: Венгрия — Украина.

28 сентября: Грузия — Украина.

2 октября: Украина — Северная Ирландия.

5 октября: Украина — Венгрия.

14 ноября: Северная Ирландия — Украина.

17 ноября: Украина — Грузия.

Этот турнир станет важным этапом для обновления состава и подготовки к следующему циклу отбора на Евро. Пока все внимание приковано к матчу против Швеции, ведь к мечте о Мундиале осталось всего два шага.

Раньше мы писали, как Анатолий Трубин забил решающий гол в ворота Реала — читай в материале, почему это взятие ворот было столь важно.

