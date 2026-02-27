Когда играет Шахтер в Премьер-лиге Украины 2026 и против кого запланированы матчи

Продолжаются матчи Премьер-лиги Украины по футболу, которые обещают настоящий выброс адреналина для болельщиков. Клубы со всей страны борются за высокие позиции в турнирной таблице.

Когда играет Шахтёр Донецк в Премьер-лиге Украины — полный расписание игр с точной датой и временем встреч читай в материале.

Шахтёр: расписание игр Премьер-лиги Украины 2026

Календарь игр Шахтёра Донецк в Премьер-лиге Украины на ближайшие месяцы будет активным и насыщенным.

После матча с Верес Ровно команда Арды Турана отправляется в выезд к Александрии (6 марта), затем дома сыграет против Металлиста 1925 (15 марта).

В марте ожидается тяжёлый выезд к Заря Луганск (21 марта). В апреле Шахтёр примет Рух Львов (4 апреля) и Полесье (18 апреля).

Между этими матчами будет выезд к ЛНЗ (11 апреля).

Завершение сезона обещает серию интересных игр: на выезде против Кудровки (25 апреля), Динамо Киев (2 мая) и СК Полтава (9 мая), а также домашние встречи с Оболонь Киев (16 мая) и Колос Ковалевка (29 мая), плюс выезд к Кривбасс (23 мая).

Шансы Шахтёра на успех выглядят высокими: команда имеет сильных бразильских игроков и отличную результативность в матчах УПЛ.

Особенно важными будут поединки с прямыми конкурентами: Динамо Киев, ЛНЗ и Заря Луганск, так как эти матчи определят борьбу за высокие позиции.

Но Шахтёр вполне способен удержать лидерство в чемпионате.

Когда играет Шахтёр в Премьер-лиге Украины 2026: таблица-расписание матчей

Шахтёр в Премьер-лиге Украины 2026: прогноз на матч 27 февраля 2026

Матч Шахтёр — Верес, который состоится 27 февраля на Арене Львов, обещает быть ярким.

Донецкая команда после разгромной победы над Карпаты Львов показала свою бразильскую технику, и теперь подопечные Арды Турана дышат в затылок лидеру чемпионата.

Верес Ровно, хотя и имеет меньший опыт, после героической победы над Полтава набрал уверенность.

История их предыдущих встреч свидетельствует, что успех на стороне Шахтёра — 16 побед из 20 матчей, так что фаворит очевиден, но ровенчане не дадут лёгких мячей.

Для Шахтёра это шанс закрепиться среди лидеров УПЛ, а для Вереса — возможность проверить себя и, возможно, удивить соперника.

