Коли грає Шахтар у Прем’єр-лізі України 2026 та проти кого заплановані матчі

Тривають матчі Прем’єр-ліги України з футболу, які обіцяють справжній викид адреналіну для вболівальників. Клуби з усієї країни змагаються за високі позиції у турнірній таблиці,

Коли грає Шахтар у Прем’єр-лізі України — повний розклад ігор з точною датою та часом зустрічей читай у матеріалі.

Шахтар: розклад ігор Прем’єр-ліги України 2026

Календар ігор Шахтаря Донецьк у Прем’єр-лізі України на найближчі місяці буде активний і насичений.

Після матчу з Вересом команда Арди Турана вирушає на виїзд до Олександрії (6 березня), потім вдома зіграє проти Металіста 1925 (15 березня).

У березні чекає важкий виїзд до Зорі (21 березня). У квітні Шахтар прийматиме Рух Львів (4 квітня) та Полісся (18 квітня).

Між цими матчами буде виїзд до ЛНЗ (11 квітня).

Завершення сезону обіцяє серію цікавих ігор: на виїзді проти Кудрівки (25 квітня), Динамо (2 травня) та СК Полтава (9 травня), а також домашні зустрічі з Оболонню (16 травня) і Колосом (29 травня), плюс виїзд до Кривбасу (23 травня).

Шанси Шахтаря на успіх виглядають високими: команда має сильних бразильських гравців та відмінну результативність у матчах УПЛ.

Особливо важливими будуть поєдинки з прямими конкурентами: Динамо, ЛНЗ та Зоря, адже ці матчі визначать боротьбу за високі позиції.

Але Шахтар цілком здатний утримати лідерство в чемпіонаті.

Коли грає Шахтар у Прем’єр-лізі України 2026: таблиця-розклад матчів

Шахтар у Прем’єр-лізі України 2026: прогноз на матч 27 лютого 2026

Матч Шахтар — Верес, який відбудеться 27 лютого на Арені Львів, обіцяє бути яскравим.

Донецька команда після розгромної перемоги над Карпатами показала свою бразильську техніку, і тепер підопічні Арди Турана дихають в потилицю лідеру чемпіонату.

Верес Рівне, хоча й має менший досвід, після героїчної перемоги над Полтавою набрав впевненості.

Історія їхніх попередніх зустрічей свідчить, що успіх на боці Шахтаря — 16 перемог із 20 матчів, тож фаворит очевидний, але рівняни не дадуть легких м’ячів.

Для Шахтаря це шанс закріпитися серед лідерів УПЛ, а для Вереса — можливість перевірити себе і, можливо, здивувати суперника.

