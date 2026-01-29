Анатолий Трубин забил решающий гол Реалу: видео исторического момента

Футбольная Европа до сих пор обсуждает события 29 января 2026 года. В рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская Бенфика одержала эпическую победу над мадридским Реалом со счетом 4:2.

Главной звездой вечера стал украинский голкипер орлов Анатолий Трубин, чей результативный удар на последних секундах стал настоящей сенсацией.

Трубин забил гол на 97-й минуте: невероятная развязка на Да Луш

Матч держал в напряжении до последнего мгновения. При счете 3:2 мадридцы давили, пытаясь вырвать ничью, которая оставила бы португальцев за бортом турнира. Однако на 90+7 минуте произошло то, чего не ожидал никто: во время розыгрыша штрафного украинский вратарь прибежал в чужую площадку и замкнул подачу точным ударом головой.

Благодаря этому моменту Трубин гол стал не просто статистическим фактом, а спасательным кругом для лиссабонского клуба. Это взятие ворот окончательно сняло вопросы о победителе поединка.

Почему гол Трубина Реала стал историческим достижением для украинского футбола

Этот гол в ворота Реала вывел Трубина в крутую компанию: теперь он восьмой украинец в истории, сумевший расстроить мадридцев в еврокубках.

Также он стал пятым представителем Украины, забивавшим мадридцам именно в Лиге чемпионов, встав в один ряд с такими мастерами, как Андрей Шевченко, Александр Зубков и Олег Саленко. Теперь гол Анатолия Трубина будут вспоминать как один из самых нетипичных и зрелищных моментов турнира 2025/26.

Решающий гол Трубина: как это произошло

Значение этого взятия ворот трудно переоценить. Бенфика имела 9 очков и балансировала на грани вылета. Именно этот трубин решающий гол позволил команде Жозе Моуринью опередить французский Марсель по дополнительным показателям.

Оба клуба набрали одинаковое количество баллов, но португальцы прошли дальше благодаря разнице мячей (10-12 против 11-14 у французов). Теперь орлы сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

После игры легендарный Жозе Моуринью не сдерживал восхищения в адрес своего подопечного:

Трубин забил отличный гол. Независимо от того, каким будет наше будущее, эта победа историческая с точки зрения престижа. Мы все еще в игре, и это главное.

Социальные сети уже взорвались роликами с этим моментом. Своего следующего соперника Бенфика узнает уже во время жеребьевки 30 января.

Пока Анатолий Трубин триумфует в футболе, напоминая нам времена, когда украинские игроки регулярно шокировали грандов своей результативностью. Читай также: сколько голов забил Андрей Шевченко за всю свою карьеру.

