Евро-2026 по футзалу: расписание матчей сборной Украины в январе–феврале

Чемпионат Европы по футзалу Евро-2026 уже стартовал, и сегодня, 22 января 2026 года, на турнире выступает мужская сборная Украины. Больше деталей о расписании матчей нашей команды — в материале.

Футзал Евро 2026: расписание матчей с участием Украины

На чемпионате Европы по футзалу наша команда выступает в группе B, где её соперниками являются Литва, Армения и Чехия.

Первый матч группового этапа сборная Украины проводит сегодня, 22 января 2026 года, далее в группе она сыграет ещё две встречи: 25 января Украина встретится с Литвой, а 28 января — с Чехией.

Расписание матчей украинской команды на групповом этапе выглядит так:

22.01.2026 Армения — Украина в 16:00 по местному времени, 17:00 по Киеву, в Каунасе.

25.01.2026 Украина — Литва в 16:00 по местному времени, 17:00 по Киеву, также в Каунасе.

28.01.2026 Чехия — Украина в 19:30 по местному времени, 20:30 по Киеву, в Риге.

После этого этапа две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где проводятся четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал, которые завершат турнир 7 февраля 2026 года.

Четвертьфинал запланирован на субботу, 31 января.

Победители Группы A против вице-чемпионов Группы B (16:00/19:00, Рига)

Победители Группы B против вице-чемпионов Группы A (16:00/19:00, Каунас)

Полуфиналы пройдут в среду, 4 февраля, (17:00/20:30 по местному времени, (18:00/21:30 по Киеву) в Любляне.

В субботу, 7 февраля, состоится матч за третье место и финал, соответственно в 17:00 и 20:30 по киевскому времени.

