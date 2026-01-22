Евро-2026 по футзалу: расписание матчей сборной Украины в январе–феврале

Чемпионат Европы по футзалу Евро-2026 уже стартовал, и сегодня, 22 января 2026 года, на турнире выступает мужская сборная Украины. Больше деталей о расписании матчей нашей команды — в материале.
Футзал Евро 2026: расписание матчей с участием Украины
На чемпионате Европы по футзалу наша команда выступает в группе B, где её соперниками являются Литва, Армения и Чехия.
Первый матч группового этапа сборная Украины проводит сегодня, 22 января 2026 года, далее в группе она сыграет ещё две встречи: 25 января Украина встретится с Литвой, а 28 января — с Чехией.
Расписание матчей украинской команды на групповом этапе выглядит так:
- 22.01.2026 Армения — Украина в 16:00 по местному времени, 17:00 по Киеву, в Каунасе.
- 25.01.2026 Украина — Литва в 16:00 по местному времени, 17:00 по Киеву, также в Каунасе.
- 28.01.2026 Чехия — Украина в 19:30 по местному времени, 20:30 по Киеву, в Риге.
После этого этапа две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где проводятся четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал, которые завершат турнир 7 февраля 2026 года.
Четвертьфинал запланирован на субботу, 31 января.
- Победители Группы A против вице-чемпионов Группы B (16:00/19:00, Рига)
- Победители Группы B против вице-чемпионов Группы A (16:00/19:00, Каунас)
Полуфиналы пройдут в среду, 4 февраля, (17:00/20:30 по местному времени, (18:00/21:30 по Киеву) в Любляне.
В субботу, 7 февраля, состоится матч за третье место и финал, соответственно в 17:00 и 20:30 по киевскому времени.
Читайте также, как часто проходит чемпионат Европы по футболу: интересные факты о спортивном событии.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!