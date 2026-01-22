Євро-2026 з футзалу: розклад матчів збірної України у січні-лютому

Чемпіонат Європи з футзалу Євро-2026 уже стартував, і сьогодні, 22 січня 2026, на турнірі виступає чоловіча збірна України. Більше деталей про розклад матчів нашої команди — у матеріалі.

Футзал Євро 2026: розклад матчів за участю України

На чемпіонаті Європи з футзалу наша команда виступає в групі B, де її суперниками є Литва, Вірменія та Чехія.

Перший матч групового етапу збірна України проводить сьогодні, 22 січня 2026, далі у групі вона зіграє ще дві зустрічі: 25 січня Україна зустрінеться з Литвою, а 28 січня — з Чехією.

Розклад матчів команди українців на груповому етапі виглядає так:

22.01.2026 Вірменія — Україна о 16:00 за місцевим часом, 17:00 за Києвом, у Каунасі.

25.01.2026 Україна — Литва о 16:00 за місцевим часом, 17:00 за Києвом, також у Каунасі

28.01.2026 Чехія — Україна о 19:30 за місцевим часом, 20:30 за Києвом, у Ризі.

Після групового етапу дві найкращі команди з кожної групи виходять у плей-оф, де проводяться чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце та фінал, які завершать турнір 7 лютого 2026 року.

Чвертьфінал запланований на суботу, 31 січня.

Переможці Групи A проти Віце-чемпіонів Група B (16:00/19:00, Рига)

Переможці Групи B проти Віце-чемпіонів Групи A (16:00/19:00, Каунас)

Півфінали пройдуть у середу, 4 лютого, (17:00/20:30 за місцевим часом, (18.00/21.30 за Києвом) у Любляні.

В суботу, 7 лютого відбудеться матч за третє місце і фінал, відповідно о 17.00 і 20.30 за київським часом.

