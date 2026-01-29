Анатолій Трубін забив вирішальний гол Реалу: відео історичного моменту

Футбольна Європа досі обговорює події 29 січня 2026 року. У рамках восьмого туру загального етапу Ліги чемпіонів лісабонська Бенфіка здобула епічну перемогу над мадридським Реалом із рахунком 4:2.

Головною зіркою вечора став український голкіпер орлів Анатолій Трубін, чий результативний удар на останніх секундах став справжньою сенсацією.

Трубін забив гол на 97-й хвилині: неймовірна розв’язка на Да Луш

Матч тримав у напрузі до останньої миті. За рахунку 3:2 мадридці тиснули, намагаючись вирвати нічию, яка б залишила португальців за бортом турніру. Проте на 90+7 хвилині сталося те, чого не очікував ніхто: під час розіграшу штрафного український воротар прибіг у чужий майданчик і замкнув подачу точним ударом головою.

Це взяття воріт остаточно зняло питання про переможця поєдинку.

Чому гол Трубіна Реалу став історичним досягненням для українського футболу

Цей гол у ворота Реалу вивів Трубіна в круту компанію: тепер він восьмий українець в історії, який зміг засмутити мадридців у єврокубках.

Також він став п’ятим представником України, який забивав мадридцям саме в Лізі чемпіонів, ставши в один ряд із такими майстрами, як Андрій Шевченко, Олександр Зубков та Олег Саленко. Тепер гол Анатолія Трубіна будуть згадувати як один із найбільш нетипових та видовищних моментів турніру 2025/26.

Вирішальний гол Трубіна: як це сталося

Значення цього взяття воріт важко переоцінити. Бенфіка мала 9 очок і балансувала на межі вильоту. Саме цей трубін вирішальний гол дозволив команді Жозе Моурінью випередити французький Марсель за додатковими показниками.

Обидва клуби набрали однакову кількість балів, але португальці пройшли далі завдяки різниці м’ячів (10-12 проти 11-14 у французів). Тепер орли зіграють у стикових матчах за право виходу до 1/8 фіналу.

Після гри легендарний Жозе Моурінью не стримував захоплення на адресу свого підопічного:

Трубін забив чудовий гол. Незалежно від того, яким буде наше майбутнє, ця перемога є історичною з точки зору престижу. Ми все ще в грі, і це головне.

Соціальні мережі вже вибухнули роликами з цим моментом. Свого наступного суперника Бенфіка дізнається вже під час жеребкування 30 січня.

Поки Анатолій Трубін тріумфує у футболі, нагадуючи нам часи, коли українські гравці регулярно шокували грандів своєї результативністю.

