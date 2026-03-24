Коли грає збірна України у 2026: повний розклад матчів

Для національної збірної України 2026 рік стає моментом істини. Головна команда країни під керівництвом Сергія Реброва вступає у вирішальну фазу боротьби за путівку на Чемпіонат світу, паралельно готуючись до осіннього старту в оновленій Лізі націй.

Березень став місяцем максимальної концентрації, адже саме зараз вирішується, чи побачимо ми синьо-жовтих на полях США, Канади та Мексики вже цього літа. Станом на сьогодні, 24 березня 2026 року, команда перебуває в іспанській Валенсії, де готується до доленосного півфіналу плей-оф.

Коли грає збірна України: розклад матчів на 2026 рік

Першим і найважливішим викликом року для українців є стикові матчі за право виходу на ЧС-2026. Після того, як восени минулого року збірна посіла друге місце у своїй групі, пропустивши вперед Францію, вона потрапила до Шляху B європейської кваліфікації.

26 березня о 21:45 — півфінал плей-оф проти збірної Швеції. Матч є номінально домашнім для України, але через безпекову ситуацію пройде на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія в Іспанії.

31 березня о 21:45 — у разі перемоги над шведами, збірна України зіграє у фіналі плей-оф проти переможця пари Польща — Албанія. Переможець цього протистояння отримає пряму путівку на Мундіаль.

Якщо збірна подолає березневе сито відбору, на неї чекає поїздка за океан. Жеребкування фінальної частини турніру вже відбулося, і Україна (як переможець Шляху B) потрапила до Групи F. У разі виходу на ЧС, календар ігор виглядатиме так:

15 червня (05:00 за Києвом): Україна — Туніс (Монтеррей, Мексика).

20 червня (20:00 за Києвом): Нідерланди — Україна (Г’юстон, США).

26 червня (02:00 за Києвом): Японія — Україна (Канзас-Сіті, США).

Незалежно від результатів на чемпіонаті світу, вересень принесе старт нового сезону Ліги націй. Україна виступатиме у Лізі B, де її суперниками стали Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Графік осінніх матчів уже затверджено:

25 вересня: Угорщина — Україна.

28 вересня: Грузія — Україна.

2 жовтня: Україна — Північна Ірландія.

5 жовтня: Україна — Угорщина.

14 листопада: Північна Ірландія — Україна.

17 листопада: Україна — Грузія.

Цей турнір стане важливим етапом для оновлення складу та підготовки до наступного циклу відбору на Євро. Наразі ж вся увага прикута до матчу проти Швеції, адже до мрії про Мундіаль залишилося всього два кроки.

Раніше ми писали, як Анатолій Трубін забив вирішальний гол у ворота Реалу — читай в матеріалі, чому це взяття воріт було настільки важливе.

