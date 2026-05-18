День музеев 2026 в Киеве 18 мая: какие культурные учреждения столицы можно посетить бесплатно

Часть заведений проводит акцию именно 18 мая, а некоторые — накануне или в другие дни месяца. Это отличная возможность бесплатно увидеть выставки, исторические экспозиции и современное искусство.

Итак, куда пойти на День музеев 2026 и где будет бесплатный вход — в материале.

Бесплатное посещение музеев Киева ко Дню музеев 2026

Портал Кyiv.info поделился перечнем мест, где тебя ждут абсолютно бесплатно:

Национальный музей Киевская картинная галерея — улица Терещенковская, 9. Свободный вход: 17–18 мая.

Национальный музей истории Украины — ул. Владимирская, 1. Бесплатно 18 мая, а также в последнюю среду месяца — 27 мая.

Музей Ханенко — ул. Терещенковская, 15–17. Свободный доступ во внутренний дворик и на отдельные мероприятия в последнюю среду месяца.

Музей истории города Киева — ул. Богдана Хмельницкого, 7. День бесплатного входа — 27 мая.

Национальный художественный музей Украины — ул. Михаила Грушевского, 6. Бесплатный вход 18 мая.

Государственный музей игрушки — Кловский спуск, 8. Посетить бесплатно можно 17 мая.

Национальный музей Голодомора-геноцида — ул. Лаврская, 3. Вход свободный 18 мая, а 24 мая — бесплатно для студентов и пенсионеров.

PinchukArtCentre — ул. Большая Васильковская / Бассейная, 1/3-2. Вход бесплатный для всех круглый год.

— ул. Большая Васильковская / Бассейная, 1/3-2. Вход бесплатный для всех круглый год. America House Kyiv — ул. Николая Пимоненко, 6. Вход свободный, но нужен паспорт, и может понадобиться предварительная регистрация.

— ул. Николая Пимоненко, 6. Вход свободный, но нужен паспорт, и может понадобиться предварительная регистрация. Галерея протестного искусства — ул. Липская, 16. Пространство актуального искусства и выставок.

LERA LITVINOVA GALLERY — ул. Набережно-Рыбальская, 3/9. Бесплатные выставки современного украинского искусства.

— ул. Набережно-Рыбальская, 3/9. Бесплатные выставки современного украинского искусства. The Naked Room — ул. Рейтарская, 21. Галерея современного искусства со свободным входом.

— ул. Рейтарская, 21. Галерея современного искусства со свободным входом. Музей ненужных вещей — ул. Евгения Маланюка, 112. Необычная коллекция вещей, найденных на свалках.

Музей пожарного дела — улица Малиновского, 6. Вход обычно бесплатный, но лучше уточнять перед визитом.

И ещё совет: бери с собой документы, подтверждающие право на льготы. Студенты, пенсионеры, военные и другие категории посетителей во многих музеях могут проходить бесплатно не только в праздничные дни, но и в течение года.

Читай также о художниках, которых присвоила Россия, хотя Гоголь, Айвазовский и многие другие творческие личности — украинские.