День музеев 2026 в Киеве 18 мая: какие культурные учреждения столицы можно посетить бесплатно

Часть заведений проводит акцию именно 18 мая, а некоторые — накануне или в другие дни месяца. Это отличная возможность бесплатно увидеть выставки, исторические экспозиции и современное искусство.
Итак, куда пойти на День музеев 2026 и где будет бесплатный вход — в материале.
Бесплатное посещение музеев Киева ко Дню музеев 2026
Портал Кyiv.info поделился перечнем мест, где тебя ждут абсолютно бесплатно:
- Национальный музей Киевская картинная галерея — улица Терещенковская, 9. Свободный вход: 17–18 мая.
- Национальный музей истории Украины — ул. Владимирская, 1. Бесплатно 18 мая, а также в последнюю среду месяца — 27 мая.
- Музей Ханенко — ул. Терещенковская, 15–17. Свободный доступ во внутренний дворик и на отдельные мероприятия в последнюю среду месяца.
- Музей истории города Киева — ул. Богдана Хмельницкого, 7. День бесплатного входа — 27 мая.
- Национальный художественный музей Украины — ул. Михаила Грушевского, 6. Бесплатный вход 18 мая.
- Государственный музей игрушки — Кловский спуск, 8. Посетить бесплатно можно 17 мая.
- Национальный музей Голодомора-геноцида — ул. Лаврская, 3. Вход свободный 18 мая, а 24 мая — бесплатно для студентов и пенсионеров.
- PinchukArtCentre — ул. Большая Васильковская / Бассейная, 1/3-2. Вход бесплатный для всех круглый год.
- America House Kyiv — ул. Николая Пимоненко, 6. Вход свободный, но нужен паспорт, и может понадобиться предварительная регистрация.
- Галерея протестного искусства — ул. Липская, 16. Пространство актуального искусства и выставок.
- LERA LITVINOVA GALLERY — ул. Набережно-Рыбальская, 3/9. Бесплатные выставки современного украинского искусства.
- The Naked Room — ул. Рейтарская, 21. Галерея современного искусства со свободным входом.
- Музей ненужных вещей — ул. Евгения Маланюка, 112. Необычная коллекция вещей, найденных на свалках.
- Музей пожарного дела — улица Малиновского, 6. Вход обычно бесплатный, но лучше уточнять перед визитом.
И ещё совет: бери с собой документы, подтверждающие право на льготы. Студенты, пенсионеры, военные и другие категории посетителей во многих музеях могут проходить бесплатно не только в праздничные дни, но и в течение года.
