Маша шкодить не лише Ведмедю: поліція підтвердила російське походження мультсеріалу

Національна поліція України офіційно підтвердила, що популярний дитячий мультсеріал Маша та Ведмідь має походження з Росії. Відповідь правоохоронців стала реакцією на депутатське звернення народного депутата Ярослава Юрчишина.

Раніше про можливі пропагандистські елементи у мультфільмі заявили керівниця Tyshchuk Digital HUB Ольга Тищук-Вольська та авторка освітнього проекту Як не стати овочем Оксана Мороз.

Вони звернули увагу, що в окремих серіях головна героїня зображена у радянському кашкеті чи шапці танкіста, а її безкарна поведінка може формувати у дітей спотворене уявлення про норми.

Мілітаризація з раннього віку — це типова риса російського контенту, — пояснив Юрчишин.

У Нацполіції зазначили, що офіційні інтернет-ресурси мультсеріалу мають прямі або непрямі зв’язки з рф. Сайт продукту розміщено на російському домені, а сторінки в соцмережах ведуть на заблоковану в Україні мережу VK. Під час переходу користувачів перенаправляють на нейтральний домен, аби приховати справжнє походження.

Мультсеріал має український дубляж, проте, за словами парламентаря, це лише адаптація, а не локальний продукт.

Імперські наративи нікуди не поділися. Видання The Times навіть порівнює Машу з путіним, зазначаючи, що це приклад м’якої сили росії. До того ж прибутки від монетизації надходять російській анімаційній студії, — наголосив Юрчишин.

У відповіді Національної поліції йдеться, що відомство готове долучитися до процесу блокування контенту в разі запровадження відповідних санкцій.

А Кабінет Міністрів уже направив звернення до СБУ, РНБО, Нацради з питань телебачення та радіомовлення, Мінкульту й МВС для подальших дій.

Депутат підкреслив, що російська пропаганда активно використовує дитячий контент для впливу на свідомість.

Батьки часто навіть не дивляться, що вмикають дітям на YouTube. Ми маємо очистити інформаційний простір від російських продуктів і створювати власний. Бо роспропаганда заходить туди, де її не зупиняють, — підсумував Юрчишин.

Головне фото: Скріншот.

Не варто привчати дітей до споживання російського, коли в нас є своє. Ми ділилися добіркою з 50 українських мультиків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!