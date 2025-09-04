Маша у костюмі НКВС розстрілює ведмедя: як російський мультик очолив перегляди в Україні

Диджитал-експертка з YouTube Ольга Тищук розповіла Яні Брензей про загрози, які несе російський контент для українських дітей та державної безпеки України в цілому. Адже російський мультфільм Маша і Ведмідь посів перше місце серед 20 найпопулярніших дитячих каналів в Україні.

Українські діти не лише споживають російські цінності, а й сприяють заробіткам росіян, податки з яких йдуть на ворожу армію і ракети на наші голови.

Маша і Ведмідь посіла перше місце серед топ-20 дитячих каналів в Україні

Цей мультик переклали українською, хоча вся російська символіка та ідеї там лишилися. За роки існування каналу, мультфільм набрав 9 мільярдів переглядів. Значна частка цих переглядів — з України. Канал має понад 18 млн підписників і продовжує монетизувати свій контент, а потім віддавати податки на російську армію.

Відкритих даних про заробітки каналу на українських глядачах немає. Однак, за словами Ольги Тищук, йдеться про $1-3 за 1000 переглядів. Усе залежить від тривалості перегляду і від ніші контенту.

Дитяча ніша дуже приваблива для рекламодавців, і в середньому 1000 переглядів там продається за $3.

— Якщо ми говоримо, що Маша і Ведмідь лише у 2025 році зібрала 800 млн переглядів, то можна сміливо стверджувати, що це не менш як $2 млн, а можливо і всі $2,5 млн українці заплатили в російський бюджет за перегляди цього мультфільму, — пояснює Тищук.

У РФ монетизація на YouTube вимкнена за перегляди лише від своїх громадян, а від українців вони отримують доходи як від іноземної аудиторії.

У чому небезпека російського мультика

Ольга Тищук ділить небезпеку від російського мультфільму Маша і Ведмідь та подібних на два складники, де перший — це російська пропаганда, в якій Маша вдягається у форму НКВС і йде розстрілювати ведмедя.

Друге — психологи неодноразово розбирали мультфільм як шкідливий для дитячої психіки. У мультику Маша робить що хоче: заходить до чужих будинків, усе ламає, погано поводиться — і не має за це жодної відповідальності. Це не ті патерни поведінки, які мають наслідувати діти після мультфільмів.

Варто розуміти, що в основному цей мультфільм дивляться діти дошкільного віку, коли саме формується свідомість, поведінка, взаємодія зі старшими, розуміння відповідальності за свої дії.

Ми зараз дуже багато зусиль докладаємо навіть з народними депутатами для того, аби заблокувати цей мультфільм на території України. 80% переглядів, про які ми з вами говоримо, це саме з території України.

Блокування мультфільму Маша і Ведмідь дасть можливість українському контенту і виробництву просунутися вперед і проявити себе.

Також Ольга радить додаток YouTube Kids, в якому можна регулювати, які канали дивитиметься дитина і прибирати небажані. Проте кількість україномовних дитячих каналів росте.

Не варто привчати дітей до споживання російського, коли в нас є своє. Ми ділилися добіркою з 50 українських мультиків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!