Маша в костюме НКВД расстреливает медведя: как российский мультик возглавил просмотры в Украине

Диджитал-эксперт по YouTube Ольга Тищук рассказала Яне Брензей об угрозах, которые несет российский контент для украинских детей и государственной безопасности Украины в целом. Ведь российский мультфильм Маша и Медведь занял первое место среди 20 популярнейших детских каналов в Украине.

Украинские дети не только потребляют российские ценности, но и способствуют заработкам россиян, налоги с которых уходят на вражескую армию и ракеты на наши головы.

Маша и Медведь заняла первое место среди топ-20 детских каналов в Украине

Этот мультик перевели на украинский, хотя вся российская символика и идеи там остались. За годы существования канала мультфильм набрал 9 миллиардов просмотров. Значительная часть этих просмотров — из Украины. Канал имеет более 18 млн подписчиков и продолжает монетизировать свой контент, а затем отдавать налоги на российскую армию.

Открытых данных о заработках канала на украинских зрителях нет. Однако, по словам Ольги Тищук, речь идет об $1-3 за 1000 просмотров. Все зависит от продолжительности просмотра и ниши контента.

Детская ниша очень привлекательна для рекламодателей и в среднем 1000 просмотров там продается за $3.

— Если мы говорим, что Маша и Медведь только в 2025 году собрала 800 млн просмотров, то можно смело утверждать, что это не менее $2 млн, а возможно, и все $2,5 млн украинцы заплатили в российский бюджет за просмотр этого мультфильма, — объясняет Тищук.

В РФ монетизация на YouTube отключена за просмотр только от своих граждан, а от украинцев они получают доходы как от иностранной аудитории.

В чем опасность российского мультика

Ольга Тищук делит опасность от российского мультфильма Маша и Медведь и подобных на две составляющие, где первая — это российская пропаганда, в которой Маша одевается в форму НКВД и идет расстреливать медведя.

Второе — психологи неоднократно разбирали мультфильм как вредный для детской психики. В мультике Маша делает что хочет: заходит в чужие дома, все ломает, плохо себя ведет — и не имеет за это никакой ответственности. Это не те паттерны поведения, которым должны подражать дети после мультфильмов.

Следует понимать, что в основном этот мультфильм смотрят дети дошкольного возраста, когда формируется сознание, поведение, взаимодействие со старшими, понимание ответственности за свои действия.

Мы сейчас много усилий прилагаем даже с народными депутатами для того, чтобы заблокировать этот мультфильм на территории Украины. 80% просмотров, о которых мы с вами говорим, это именно с территории Украины.

Блокировка мультфильма Маша и Медведь позволит украинскому контенту и производству продвинуться вперед и проявить себя.

Также Ольга советует приложение YouTube Kids, в котором можно регулировать какие каналы будет смотреть ребенок и убирать нежелательные. Но все же, количество украиноязычных детских каналов растет.

Не стоит приучать детей к потреблению российского, когда у нас есть свое. Мы делились подборкой из 50 украинских мультиков.

