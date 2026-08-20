Стиль життя

Китайська таблиця вагітності 2026: хлопчик чи дівчинка — як визначити стать

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 16:00 4 хв.
Китайський календар вагітності: хто народиться
Фото Pexels

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