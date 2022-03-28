Як обміняти гривні за кордоном? Детальний гайд

Мільйони українців були змушені похапцем збирати речі та евакуюватися у більш безпечні регіони. І більшість із них захопили з собою гривневу готівку.

Обмінний курс гривні за кордоном залишає бажати кращого. А подекуди її взагалі немає.

Що робити у такому разі та як обміняти гривню за кордоном — читай у нашому матеріалі.

Які банки обмінюють гривню закордоном

У Польщі, де зараз перебувають понад 2 млн українців, гривні приймають в обмінниках великих міст або в прикордонній зоні.

Вони користуються потребою біженців й часто-густо обмінюють за вдвічі вищим курсом.

Офіційний курс злотого в НБУ становить 7,29 грн, натомість в польських обмінниках гривні приймають за курсом 13-14 грн.

Обміняти гривню зараз можна у банках Raiffeisen та Erste (Австрія), OTP (Молдова, Угорщина) та Banca Comercială (Румунія). Перелік буде розширюватись.

Попит на гривню

Українські банки формують попит на готівкову гривню за кордоном.

Це виглядає так: український банк переказує безготівкову валюту іноземному, а той пересилає до України готівкові гривні.

Це має спонукати більшу кількість фінансових установ купувати в українських біженців гривні й встановлювати помірний курс.

Кілька банків уже почали здійснювати обмін готівкової гривні за кордоном на іншу валюту, використовуючи цей механізм, — зазначають в НБУ.

Польща

Національний банк Польщі вирішив співпрацювати з польським комерційним банком PKO BP. Для обміну потрібно мати з собою паспорт ID-картку або дійсний закордонний паспорт.

Як обіцяють, з 23-25 березня в його відділеннях українці можуть вільно обміняти гривневі банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн на злоті за адекватним курсом.

Максимальна сума, яку можна буде обміняти в банку, становить 10 тис. грн на одну особу.

Угорщина

Обмін гривні здійснює OTP Bank. У відділенні українці зможуть обміняти на угорську валюту у межах 15 тис. грн на кожну транзакцію.

Для обміну потрібен паспорт або проїзний документ. Молодші за 18 років можуть обмінювати гроші у присутності батьків.

Молдова

Обмін гривні здійснює також OTP Bank. Проте є обмеження. Обміняти можна лише до трьох тисяч гривень на день. З документів приймають український або закордонний паспорт.

Словаччина

Обмін гривні на євро здійснює Tatra banka (є дочірнім банком групи Raiffeisen) у Братиславі. Додаткові пункти обміну мають з’явитися у Міхаловцях та Гуменному.

У банку встановлений добовий ліміт на людину — 250 євро. З документів потрібно надати закордонний паспорт.

Рекомендація Нацбанку

Ми наполегливо рекомендуємо українцям, які ще не перетнули кордон, поповнити свій банківський рахунок в Україні, щоб безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку для безготівкових операцій та зняття в банкоматах готівкової валюти країн перебування, — повідомляють у НБУ.

Ризик втрати коштів з безготівковим розрахунком — мінімальний, адже Нацбанк закріпив курс. Те саме стосується і рахунків, якщо ваш банк системний.

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