Як обміняти гривні за кордоном? Детальний гайд

Мільйони українців були змушені похапцем збирати речі та евакуюватися у більш безпечні регіони. І більшість із них захопили з собою гривневу готівку.
Обмінний курс гривні за кордоном залишає бажати кращого. А подекуди її взагалі немає.
Що робити у такому разі та як обміняти гривню за кордоном — читай у нашому матеріалі.
У Польщі, де зараз перебувають понад 2 млн українців, гривні приймають в обмінниках великих міст або в прикордонній зоні.
Вони користуються потребою біженців й часто-густо обмінюють за вдвічі вищим курсом.
Офіційний курс злотого в НБУ становить 7,29 грн, натомість в польських обмінниках гривні приймають за курсом 13-14 грн.
Обміняти гривню зараз можна у банках Raiffeisen та Erste (Австрія), OTP (Молдова, Угорщина) та Banca Comercială (Румунія). Перелік буде розширюватись.
Українські банки формують попит на готівкову гривню за кордоном. Це виглядає так: український банк переказує безготівкову валюту іноземному, а той пересилає до України готівкові гривні.
Це має спонукати більшу кількість фінансових установ купувати в українських біженців гривні й встановлювати помірний курс.
Кілька банків уже почали здійснювати обмін готівкової гривні за кордоном на іншу валюту, використовуючи цей механізм, — зазначають в НБУ.
Кілька банків уже почали здійснювати обмін готівкової гривні за кордоном на іншу валюту, використовуючи цей механізм, — зазначають в НБУ.
Національний банк Польщі вирішив співпрацювати з польським комерційним банком PKO BP. Для обміну потрібно мати з собою паспорт ID-картку або дійсний закордонний паспорт.
Як обіцяють, з 23-25 березня в його відділеннях українці можуть вільно обміняти гривневі банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн на злоті за адекватним курсом.
Максимальна сума, яку можна буде обміняти в банку, становить 10 тис. грн на одну особу.
Обмін гривні здійснює OTP Bank. У відділенні українці зможуть обміняти на угорську валюту у межах 15 тис. грн на кожну транзакцію.
Для обміну потрібен паспорт або проїзний документ. Молодші за 18 років можуть обмінювати гроші у присутності батьків.
Обмін гривні здійснює також OTP Bank. Проте є обмеження. Обміняти можна лише до трьох тисяч гривень на день. З документів приймають український або закордонний паспорт.
Обмін гривні на євро здійснює Tatra banka (є дочірнім банком групи Raiffeisen) у Братиславі. Додаткові пункти обміну мають з’явитися у Міхаловцях та Гуменному.
У банку встановлений добовий ліміт на людину — 250 євро. З документів потрібно надати закордонний паспорт.
Ми наполегливо рекомендуємо українцям, які ще не перетнули кордон, поповнити свій банківський рахунок в Україні, щоб безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку для безготівкових операцій та зняття в банкоматах готівкової валюти країн перебування, — повідомляють у НБУ.
Ми наполегливо рекомендуємо українцям, які ще не перетнули кордон, поповнити свій банківський рахунок в Україні, щоб безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку для безготівкових операцій та зняття в банкоматах готівкової валюти країн перебування, — повідомляють у НБУ.
Ризик втрати коштів з безготівковим розрахунком — мінімальний, адже Нацбанк закріпив курс. Те саме стосується і рахунків, якщо ваш банк системний.
Нещодавно ми розповідали, що потрібно пам’ятати українцям за кордоном.