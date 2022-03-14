Шукаєш роботу за кордоном? Зазирни на сайт з вакансіями для біженців з України

Для тих українців, хто виїхав за кордон і вже встиг трохи призвичаїтися, працює корисний сайт з працевлаштування Jooble. Про те, як він працює та чим допомагає українцям, розповіла маркетологиня Jooble Олена Горінович.

Яку інформацію можна знайти на сайті

Якщо ви перебуваєте в іншій країні, на сайті Helpukrainians.jooble.org ви можете знайти інформацію про те, як законно працевлаштуватися: які потрібні документи, які є пропозиції від роботодавців, які вакансії пропонують українські роботодавці на цьому ринку.

У нас дуже великий сегмент компаній, які працюють в Україні, але пропонують роботу за кордоном.

Jooble працює у 70 країнах як сайт-агрегатор — тобто збирає всі вакансії, які є на ринку. Кожен охочий, який володіє мовою, або ж за допомогою google-перекладача може зайти та переглянути, які пропозиції є на ринку.

Скільки коштують послуги сайту?

Відповідний сервіс безкоштовний.

Яка інформація міститься на сайті з працевлаштування?

На сайті міститься інформація:

від українських роботодавців (посилання на свіжі вакансії);

вакансії для біженців від іноземних роботодавців.

Багато звернень з країн, які не взяли на себе “перший удар” по біженцях — Кіпр, Данія, Нідерланди.

— Вони також починають приєднуватися до ініціативи, і в нас щодня з’являється якась нова країна, — кажуть у Jooble.

Сервіс зручний для користування. На головній сторінці є розбивка за країнами перебування, тож ви можете знайти вакансії саме в тій країні, куди виїхали.

Які вакансії пропонують найчастіше?

Jooble спеціалізується на масових вакансіях — голубих комірцях та звичайних робочих спеціальностях. Адже, каже Олена Горінович, працівники ІТ-галузі та креативники самі в змозі знайти роботу в мережі.

Сервіс же покликаний допомагати людям зі звичайними робочими фахами.

Нагадаємо, напередодні в Польщі ухвалили закон про українських біженців та затвердили для них пільги. Детальніше читай в матеріалі.