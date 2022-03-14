Ищешь работу за границей? Загляни на сайт с вакансиями для беженцев из Украины

Для тех украинцев, кто выехал за границу и уже успел немного освоиться, работает полезный сайт по трудоустройству Jooble. О том, как он работает и чем помогает украинцам, рассказала маркетолог Jooble Елена Горинович.
Если вы находитесь в другой стране, на сайте Helpukrainians.jooble.org вы можете найти информацию о том, как законно трудоустроиться: какие нужны документы, какие есть предложения от работодателей, какие вакансии предлагают украинские работодатели на этом рынке.
У нас очень большой сегмент компаний, работающих в Украине, но предлагающих работу за границей.
У нас очень большой сегмент компаний, работающих в Украине, но предлагающих работу за границей.
Jooble работает в 70 странах как сайт-агрегатор — то есть собирает все вакансии, которые есть на рынке. Каждый желающий, владея языком или с помощью google-переводчика, может зайти и просмотреть, какие предложения есть на рынке.
Сколько стоят услуги сайта?
Подходящий сервис бесплатный.
На сайте содержится информация:
Много обращений из стран, которые не взяли на себя “первый удар” беженцев — Кипр, Дания, Нидерланды.
Много обращений из стран, которые не взяли на себя “первый удар” беженцев — Кипр, Дания, Нидерланды.
— Они тоже начинают присоединяться к инициативе, и у нас каждый день появляется какая-то новая страна, — говорят в Jooble.
Сервис удобен для пользования. На главной странице есть разбивка по странам пребывания, поэтому вы можете найти вакансии именно в той стране, куда выехали.
Jooble специализируется на массовых вакансиях — “голубых воротничках” и обычных рабочих специальностях. Поскольку, по словам Елены Горинович, работники ИТ-отрасли и креативщики сами могут найти работу в сети.
Сервис же призван помогать людям с обычными рабочими специальностями.
Напомним, накануне в Польше приняли закон об украинских беженцах и льготах для них. Подробнее читай в материале.