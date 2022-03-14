Ищешь работу за границей? Загляни на сайт с вакансиями для беженцев из Украины

Для тех украинцев, кто выехал за границу и уже успел немного освоиться, работает полезный сайт по трудоустройству Jooble. О том, как он работает и чем помогает украинцам, рассказала маркетолог Jooble Елена Горинович.

Какую информацию можно найти на сайте

Если вы находитесь в другой стране, на сайте Helpukrainians.jooble.org вы можете найти информацию о том, как законно трудоустроиться: какие нужны документы, какие есть предложения от работодателей, какие вакансии предлагают украинские работодатели на этом рынке.

У нас очень большой сегмент компаний, работающих в Украине, но предлагающих работу за границей.

Jooble работает в 70 странах как сайт-агрегатор — то есть собирает все вакансии, которые есть на рынке. Каждый желающий, владея языком или с помощью google-переводчика, может зайти и просмотреть, какие предложения есть на рынке.

Сколько стоят услуги сайта?

Подходящий сервис бесплатный.

Какая информация содержится на сайте по трудоустройству?

На сайте содержится информация:

от украинских работодателей (ссылки на свежие вакансии);

вакансии для беженцев от зарубежных работодателей.

Много обращений из стран, которые не взяли на себя “первый удар” беженцев — Кипр, Дания, Нидерланды.

— Они тоже начинают присоединяться к инициативе, и у нас каждый день появляется какая-то новая страна, — говорят в Jooble.

Сервис удобен для пользования. На главной странице есть разбивка по странам пребывания, поэтому вы можете найти вакансии именно в той стране, куда выехали.

Какие вакансии предлагают чаще всего?

Jooble специализируется на массовых вакансиях — “голубых воротничках” и обычных рабочих специальностях. Поскольку, по словам Елены Горинович, работники ИТ-отрасли и креативщики сами могут найти работу в сети.

Сервис же призван помогать людям с обычными рабочими специальностями.

Напомним, накануне в Польше приняли закон об украинских беженцах и льготах для них. Подробнее читай в материале.