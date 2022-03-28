Как обменять гривны за границей? Подробный гайд

Миллионы украинцев были вынуждены быстро собирать вещи и эвакуироваться в более безопасные регионы. И большинство из них взяли с собой гривневую наличку.

Обменный курс гривны за границей оставляет желать лучшего. А в некоторых местах ее вовсе нет.

Что делать в таком случае и как обменять гривну за границей — читай в нашем материале.

Какие банки меняют гривну за границей

В Польше, где сейчас находятся более 2 млн украинцев, гривны принимают в обменниках крупных городов или в приграничной зоне.

Они пользуются спросом среди беженцев, и часто их меняют по вдвое большему курсу.

Официальный курс злотого в НБУ составляет 7,29 грн, а в польских обменниках гривны принимают по курсу 13-14 грн.

Обменять гривну сейчас можно в банках Raiffeisen и Erste (Австрия), OTP (Молдова, Венгрия) и Banca Comercială (Румыния). Список будет расширяться.

Спрос на гривну

Украинские банки формируют спрос на наличную гривну за границей.

Это происходит так: украинский банк переводит безналичную валюту иностранному, а тот пересылает в Украину наличные гривны.

Это должно побудить больше финансовых учреждений покупать у украинских беженцев гривны и устанавливать умеренный курс.

Несколько банков уже начали осуществлять обмен наличной гривны за границей на другую валюту, используя этот механизм, — отмечают в НБУ.

Польша

Национальный банк Польши принял решение сотрудничать с польским коммерческим банком PKO BP. Для обмена нужно иметь с собой паспорт, ID-карту или действительный загранпаспорт.

Как обещают, с 23-25 ​​марта в его отделениях украинцы могут свободно обменять гривневые банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн на злотые по адекватному курсу.

Максимальная сумма, которую можно будет обменять в банке, составляет 10 тыс. грн на одного человека.

Венгрия

Обмен гривны производит OTP Bank. В отделении украинцы смогут обменять на венгерскую валюту в пределах 15 тыс. грн на каждую транзакцию.

Для обмена требуется паспорт или проездной документ. Лица младше 18 лет могут обменивать деньги в присутствии родителей.

Молдова

Обмен гривны осуществляет также OTP Bank. Однако есть ограничения. Обменять можно только до трех тысяч гривен в день. Из документов принимают украинский или загранпаспорт.

Словакия

Обмен гривны на евро осуществляет Tatra banka (является дочерним банком группы Raiffeisen) в Братиславе.

Дополнительные пункты обмена должны появиться в Михаловце и Гуменном. В банке установлен суточный лимит на человека — 250 евро. Из документов нужно предъявить загранпаспорт.

Рекомендация Нацбанка

Мы настоятельно рекомендуем украинцам, еще не пересекшим границу, пополнить свой банковский счет в Украине, чтобы безопасно использовать за рубежом свою платежную карту для безналичных операций и снятия в банкоматах наличной валюты стран пребывания, — сообщают в НБУ.

Риск потери средств с безналичным расчетом — минимальный, ведь Нацбанк закрепил курс. То же самое касается и счетов, если ваш банк системный.

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