Ближайшие к Украине аэропорты: страны-соседки, из которых можно добраться в любую точку мира

Из-за войны Украина вынужденно закрыла свое воздушное пространство для пассажирских самолетов. Несмотря на это, многие нуждаются в воздушном сообщении с Европой или США — но через какие аэропорты это лучше сделать?

Украинцы могут пользоваться аэропортами в соседних государствах — Польше, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдове.

Рассказываем, как и куда лучше летать, пока украинские воздушные ворота закрыты.

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Польша

Сейчас именно с Польшей у нас самые простые условия пересечения границы. К тому же, оттуда курсирует больше всего рейсов в Европу и Британию.

В польском Кракове расположен один из самых больших аэропортов страны. Через Международный аэропорт имени Яна Павла II Краков-Балицы летает более двух десятков авиакомпаний. Рейсы покрывают все популярные направления по Европе.

Популярны лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Wizz Air, Краков

рейсы в Болгарию, Грецию, Грузию, Данию, Израиль, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Нидерланды, Норвегию, ОАЭ, Соединенное Королевство, Францию, Хорватию и Швецию.

Ryanair, Краков

рейсы в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Данию, Израиль, Ирландию, Испанию, Италию, Иорданию, Кипр, Латвию, Мальту, Марокко, Нидерланды, Германию, Норвегию, Соединенное Королевство, Португалию, Венгрию, Францию, Хорватию, Черногория и Швеция.

Самым большим является аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве. Через него летают около четырех десятков авиакомпаний. Среди прочего, они покрывают рейсы в Катар, Китай, ОАЭ, Тунис и Турцию.

LOT Polish Airlines, Варшава

Албания, Бельгия, Болгария, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Иордания, Кипр, Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Португалия, Венгрия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.

Еще один аэропорт в Варшаве — Модлин. Он предлагает множество рейсов, покрывающих практически всю Европу. Главное — при планировании поездки внимательно посмотреть место посадки, чтобы не перепутать аэропорты города.

Кроме него, отсюда есть еще несколько чартерных рейсов польского авиаперевозчика Enter Air и рейс Air Moldova в Кишинев.

В Жешуве также есть аэропорт, и он находится недалеко от Украины. Правда, его рейсы обслуживают несколько авиакомпаний, а полеты часто бывают сезонными.

Аэропортом в Жешуве будет удобно воспользоваться тем, кто летит в Великобританию. Такая же ситуация в аэропортах приграничного Люблина.

Словакия

В Словакии всего два больших аэропорта: один из них находится совсем недалеко от Украины, в городе Кошице. Рейсы здесь сезонные, но летают также чартеры.

Wizz Air, Кошице

Лондон;

Ryanair, Кошице

Австрия, Ирландия, Великобритания, Чехия.

В Братиславе находится самый большой аэропорт страны, но город расположен вблизи границы с Австрией. Несмотря на это, недорого отсюда можно долететь до популярных среди туристов стран.

Wizz Air, Братислава

Болгария, Великобритания и Северная Македония;

Ryanair, Братислава

направляются в Бельгию, Болгарию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Мальту, Нидерланды, Соединенное Королевство, Турцию и Хорватию.

Венгрия

Для украинцев удобными покажутся и венгерские аэропорты. Логистически они находятся очень близко к границе. Международный аэропорт Дебрецена предоставляет услуги отечественного лоукостера.

Wizz Air, Дебрецена

в Бельгию, Болгарию, Грецию, Кипр, Нидерланды, Израиль, Испанию, Объединенное королевство и Францию;

Самый большой в Будапеште Международный аэропорт имени Ференца Листа является хабом для пяти десятков авиакомпаний. Помимо популярных рейсов, отсюда можно попасть в Алжир, Египет, Израиль, Канаду, Катар, Китай, ОАЭ, Южную Корею, Турцию.

Wizz Air, Будапешт

курсирует в Азербайджан, Албанию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Грузию, Египет, Израиль, Исландию, Испанию, Италию, Иорданию, Казахстан, Кипр, Мальту, Молдову, Нидерланды, Германию, Норвегию, ОАЭ, Соединенное Королевство, Польшу, Португалию, Северную Македонию, Румынию, Саудовскую Аравию, Францию, Черногорию, Швейцарию и Швецию.

Ryanair, Будапешт

рейсы в Бельгию, Болгарию, Грецию, Данию, Израиль, Ирландию, Испанию, Италию, Иорданию, Кипр, Латвию, Литву, Мальту, Германию, Соединенное Королевство, Польшу, Португалию, Францию, Финляндию, Хорватию, Чехию и Швецию.

Румыния

В Румынию из Украины попасть труднее — железнодорожного соединения между странами нет. Но можно воспользоваться автобусными рейсами. Удобно это будет жителям Черновецкой области и Закарпатья.

Ближайшим к Черновцам будет аэропорт города Сучава — Международный аэропорт им. Штефана Великого, куда из Украины можно попасть на маршрутку. Он может быть удобным для тех, кто едет из Винницкой или Одесской области.

Wizz Air, Сучава (с декабря 2022 года)

будет летать в Бельгию, Кипр, Италию, Германию, Нидерланды, Соединенное Королевство и Францию;

Ryanair, Сучава

направления в Австрию, Бельгию, Ирландию, Италию и Соединенное Королевство.

Если ехать из Закарпатья — воспользуйся аэропортом города Сату-Маре. Правда, рейсовая сетка здесь совсем скудная.

Wizz Air, Сату-Маре

Лондон;

TAROM, Сату-Маре

Бухарест.

Молдова

Воспользоваться аэропортами Молдовы будет удобно отправляющимся с юга Украины. Единственным международным является аэропорт Кишинев.

Air Moldova, Кишинев

рейсы в Грузию, Израиль, Ирландию, Италию, Германию, Соединенное Королевство, Польшу, Румынию, Турцию, Францию ​​и Чехию;

FlyOne, Кишинев

предлагает рейсы в Бельгию, Армению, Ирландию, Италию, Нидерланды, Германию, Соединенное Королевство, Турцию и Францию;

Wizz Air, Кишинев

направляется в Австрию, Бельгию, Испанию, Италию, Кипр, Нидерланды, Германию, Соединенное Королевство, Венгрию, Францию ​​и Чехию.

А как за границей обменять украинские гривны мы рассказывали раньше. Читай — точно пригодится!

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