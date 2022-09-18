Ближайшие к Украине аэропорты: страны-соседки, из которых можно добраться в любую точку мира

Из-за войны Украина вынужденно закрыла свое воздушное пространство для пассажирских самолетов. Несмотря на это, многие нуждаются в воздушном сообщении с Европой или США — но через какие аэропорты это лучше сделать?
Украинцы могут пользоваться аэропортами в соседних государствах — Польше, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдове.
Рассказываем, как и куда лучше летать, пока украинские воздушные ворота закрыты.
Сейчас именно с Польшей у нас самые простые условия пересечения границы. К тому же, оттуда курсирует больше всего рейсов в Европу и Британию.
В польском Кракове расположен один из самых больших аэропортов страны. Через Международный аэропорт имени Яна Павла II Краков-Балицы летает более двух десятков авиакомпаний. Рейсы покрывают все популярные направления по Европе.
Популярны лоукостеры Wizz Air и Ryanair.
Pexels
Самым большим является аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве. Через него летают около четырех десятков авиакомпаний. Среди прочего, они покрывают рейсы в Катар, Китай, ОАЭ, Тунис и Турцию.
Еще один аэропорт в Варшаве — Модлин. Он предлагает множество рейсов, покрывающих практически всю Европу. Главное — при планировании поездки внимательно посмотреть место посадки, чтобы не перепутать аэропорты города.
Кроме него, отсюда есть еще несколько чартерных рейсов польского авиаперевозчика Enter Air и рейс Air Moldova в Кишинев.
В Жешуве также есть аэропорт, и он находится недалеко от Украины. Правда, его рейсы обслуживают несколько авиакомпаний, а полеты часто бывают сезонными.
Аэропортом в Жешуве будет удобно воспользоваться тем, кто летит в Великобританию. Такая же ситуация в аэропортах приграничного Люблина.
Аэропортом в Жешуве будет удобно воспользоваться тем, кто летит в Великобританию. Такая же ситуация в аэропортах приграничного Люблина.
В Словакии всего два больших аэропорта: один из них находится совсем недалеко от Украины, в городе Кошице. Рейсы здесь сезонные, но летают также чартеры.
В Братиславе находится самый большой аэропорт страны, но город расположен вблизи границы с Австрией. Несмотря на это, недорого отсюда можно долететь до популярных среди туристов стран.
Для украинцев удобными покажутся и венгерские аэропорты. Логистически они находятся очень близко к границе. Международный аэропорт Дебрецена предоставляет услуги отечественного лоукостера.
Самый большой в Будапеште Международный аэропорт имени Ференца Листа является хабом для пяти десятков авиакомпаний. Помимо популярных рейсов, отсюда можно попасть в Алжир, Египет, Израиль, Канаду, Катар, Китай, ОАЭ, Южную Корею, Турцию.
В Румынию из Украины попасть труднее — железнодорожного соединения между странами нет. Но можно воспользоваться автобусными рейсами. Удобно это будет жителям Черновецкой области и Закарпатья.
Ближайшим к Черновцам будет аэропорт города Сучава — Международный аэропорт им. Штефана Великого, куда из Украины можно попасть на маршрутку. Он может быть удобным для тех, кто едет из Винницкой или Одесской области.
Если ехать из Закарпатья — воспользуйся аэропортом города Сату-Маре. Правда, рейсовая сетка здесь совсем скудная.
Воспользоваться аэропортами Молдовы будет удобно отправляющимся с юга Украины. Единственным международным является аэропорт Кишинев.
А как за границей обменять украинские гривны мы рассказывали раньше. Читай — точно пригодится!
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