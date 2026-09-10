Для тебя Война в Украине

Самолет Зеленского и дрон РФ в Молдове: что известно об инциденте

Марина Слизовская, редактор сайта 10 сентября 2026, 13:13 3 мин.
самолет зеленского
Официальной информации о покушении на Зеленского нет Фото Сайт президента Украины

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