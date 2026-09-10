Самолет Зеленского и дрон РФ в Молдове: что известно об инциденте

Во вторник, 8 сентября, когда президент Украины Владимир Зеленский летел из Молдовы в Норвегию на похороны короля Гаральда V, его самолет едва не попал под атаку дрона РФ.

Рассказываем все, что известно об инциденте с самолетом Зеленского в аэропорту Молдовы.

Инцидент с самолетом Зеленского: что известно

8 сентября Владимир Зеленский посетил похороны короля Норвегии Гаральда V. Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере сообщил местному СМИ NRK о том, что перед визитом в Осло в самолет Зеленского “едва не попал дрон”.

— В его самолет едва не попал дрон, когда он летел из Молдовы. Это реальность, с которой ему приходится иметь дело, – сказал министр.

В ответ на дальнейшие вопросы СМИ, в офисе премьер-министра Норвегии отметили, что из-за угрозы дрона рейс Зеленского в Осло был задержан, однако неизвестно, насколько близко был этот дрон.

Между тем, посол Молдовы в США Владислав Кульминский рассказал CNN, что инцидент с самолетом Зеленского, вероятно, “не был случайностью”. По его словам, российский беспилотник задержал вылет президента Украины в Норвегию. Молдова закрыла свое воздушное пространство после того, как обнаружили вторжение реактивного БПЛА.

— Мы не верим в то, что реактивные дроны просто залетают на территорию Молдовы с целью наблюдения, пока самолет президента Украины находится на земле в аэропорту, – сказал Кульминский.

Отвечая на вопрос журналиста о том, считают ли власти Молдовы, что БПЛА направили на Владимира Зеленского, посол отметил, что продолжается расследование, поэтому “слишком рано делать выводы”.

Как передает Associated Press, президентский борт ожидал в международном аэропорту Кишинева разрешения на взлет и получил его уже после того, как было установлено, что дрон упал. Он взорвался примерно в 160 километрах от кишиневского аэропорта.

В свою очередь, Зеленский и представители Офиса президента (ОП) не комментировали этот инцидент официально. Как сообщает BBC Україна, в чате пресс-службы ОП с представителями медиа ответа на просьбу прокомментировать инцидент с самолетом в Молдове не было. Вместо этого в чате обнародовали новость о встрече Зеленского по дороге в Канаду с министром иностранных дел Исландии.

Как сообщило Суспільне со ссылкой на источник в ОП, на момент вылета борта президента в Осло, в воздушном пространстве Молдовы летали два беспилотника РФ. За их движением следили и ждали, когда БпЛА исчезнут с радаров. Президентский самолет еще не взлетел на тот момент, что подтверждают данные на трекере полетов AirNavRadar.

По словам источника, украинцы предлагали поднять истребитель F-16, чтобы сбить дрон, однако это не понадобилось. Один из дронов локационно потеряли в районе села Стурзень, движение второго не отслеживали.

В Кремле инцидент с самолетом Зеленского и российским дроном не комментировали.

Отметим, что в ночь на 9 сентября ударные беспилотники РФ атаковали международный пункт пропуска Старокозачье на границе Украины с Молдовой. В результате обстрела была повреждена инфраструктура КПП, среди гражданских есть погибшие и пострадавшие.

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