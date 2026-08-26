Американский боксер Кроуфорд встретился с Зеленским и подарил ему питбультерьера

В Украину приехал Теренс Кроуфорд, первый в истории профессионального бокса трехкратный абсолютный чемпион мира в трех разных весовых категориях по версиям WBC, WBA, IBF, WBO. Спортсмен встретился с президентом Владимиром Зеленским и подарил ему американского питбультерьера.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Визит Теренса Кроуфорда в Украину

Американский боксер Теренс Кроуфорд публично поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. В начале полномасштабного вторжения, в апреле 2022 года, Кроуфорд записал официальное обращение через Всемирный боксерский совет WBC Ukraine, призвав молиться за Украину и поддерживать украинцев.

Всемирно-известный спортсмен использует свой авторитет для привлечения внимания к войне в Украине. Во время крупных медийных событий и после побед он открыто говорит о российско-украинской войне и называет украинцев своими братьями.

Сообщается, что во вторник, 25 августа, Кроуфорд встретился с Зеленским и подарил 3-месячного щенка американского питбультерьера по имени Фрея — в честь будущей системы противовоздушной обороны FREYJA. Этот щенок является потомком пса Атоса, которого украинские военные спасли после освобождения города Буча, сейчас Атос живет в американском Хьюстоне.

Президент поблагодарил боксера за поддержку украинского народа.

– Мы знаем вас. Да, мы знаем о ваших победах. И в Украине нам тоже нужна победа, но только одна. Одна большая, которая для нас очень важна. Важна потому, что это для нас возможность выжить. И мы очень благодарны вам лично и вашим друзьям. Мы очень благодарны за то, что вы поддерживали Украину с самого начала этой войны. Спасибо за это, за ваш голос. И за все остальное. А особенно в эти дни – это для нас очень важно. Потому что это война за независимость. Это не просто выживание. Мы не просто выживаем. Нам нужно победить. И это очень важно, – отметил Зеленский.

Также сообщается, что присутствовавший на этой встрече основатель Лиги бокса ветеранов боевых действий Игорь Фаниян рассказал, что эта организация первой в Украине провела бои ветеранов на протезах.

— Мы первые, кто провел бои ветеранов на креслах колесных. А сейчас мы провели бой, который внесли в Книгу рекордов Украины. Это был бой с двойной ампутацией за титул чемпиона Украины. Сейчас готовим новый масштабный турнир среди ветеранов, где максимально интегрируем ветеранов в профессиональный бокс, а профессиональный бокс – в ветеранский, – отметил Фаниян.

Зеленский, в свою очередь, отметил важность поддержки и развития ветеранского спорта в Украине.

Также во время этой встречи президенту передали оригинал картины американского художника Андреса Валенсии Invasion of Ukraine (Вторжение в Украину) в качестве личного подарка от президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана. А президент WBC Ukraine Николай Ковальчук вручил Зеленскому специально изготовленный уникальный персональный пояс чемпиона мира WBC, также переданный Сулейманом.

Ранее мы рассказывали о ветеране Михаиле Тарасенко, который вместе с гражданскими тренерами создал сообщество адаптивного спорта для других ветеранов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!