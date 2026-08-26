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Американский боксер Кроуфорд встретился с Зеленским и подарил ему питбультерьера

Марина Слизовская 26 августа 2026, 12:00 3 мин.
Кроуфорд и Зеленский
Фото Сайт президента Украины

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