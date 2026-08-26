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Американський боксер Кроуфорд зустрівся із Зеленським і подарував йому пітбультер’єра

Марина Слизовська 26 Серпня 2026, 12:00 3 хв.
Кроуфорд і Зеленський
Фото Сайт президента України

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