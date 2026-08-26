Американський боксер Кроуфорд зустрівся із Зеленським і подарував йому пітбультер’єра

В Україну приїхав Теренс Кроуфорд, перший в історії професійного боксу триразовий абсолютний чемпіон світу у трьох різних вагових категоріях за версіями WBC, WBA, IBF, WBO. Спортсмен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і подарував йому американського пітбультер’єра.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Візит Теренса Кроуфорда в Україну

Американський боксер Теренс Кроуфорд публічно підтримує Україну у боротьбі з російською агресією. На початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року, Кроуфорд записав офіційне звернення через Всесвітню боксерську раду WBC Ukraine, закликавши молитися за Україну та підтримувати українців.

Всесвітньовідомий спортсмен використовує свій авторитет для привернення уваги до війни в Україні. Під час великих медійних подій та після своїх перемог він відкрито говорить про російсько-українську війну й називає українців своїми братами.

Повідомляється, що у вівторок, 25 серпня, Кроуфорд зустрівся із Зеленським і подарував 3-місячне цуценя американського пітбультер’єра на ім’я Фрея — на честь майбутньої системи протиповітряної оборони FREYJA. Це цуценя є нащадком пса Атоса, якого українські військові врятували після визволення міста Буча, і який зараз живе в американському Х’юстоні.

Президент подякував боксеру за підтримку українського народу.

— Ми знаємо вас. Так, ми знаємо про ваші перемоги. І в Україні нам теж потрібна перемога, але лише одна. Одна велика, яка для нас дуже важлива. Важлива тому, що це для нас можливість вижити. І ми дуже вдячні вам особисто та вашим друзям. Ми дуже вдячні за те, що ви підтримували Україну від самого початку цієї війни. Дякуємо за це, за ваш голос. І за все інше. А особливо цими днями – це для нас дуже важливо. Бо це війна за незалежність. Це не просто виживання. Ми не просто виживаємо. Нам потрібно перемогти. І це дуже важливо, — зазначив Зеленський.

Також повідомляється, що присутній на цій зустрічі засновник Ліги боксу ветеранів бойових дій Ігор Фаніян розповів, що ця організація першою в Україні провела бої ветеранів на протезах.

— Ми перші, хто провів бої ветеранів у кріслах колісних. А зараз ми провели бій, який внесли в Книгу рекордів України. Це бій із подвійною ампутацією за титул чемпіона України. Зараз готуємо новий масштабний турнір серед ветеранів, де максимально інтегруємо ветеранів у професійний бокс, а професійний бокс – у ветеранський, – зазначив Фаніян.

Зеленський, своєю чергою, наголосив на важливості підтримки й розвитку ветеранського спорту в Україні.

Зазначається, що також під час цієї зустрічі президенту передали оригінал картини американського художника Андреса Валенсії Invasion of Ukraine (Вторгнення в Україну) як особистий подарунок від президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана. А президент WBC Ukraine Микола Ковальчук вручив Зеленському спеціально виготовлений унікальний персональний пояс чемпіона світу WBC, який також передав Сулейман.

Раніше ми розповідали про ветерана Михайла Тарасенка, який разом із цивільними тренерами створив спільноту адаптивного спорту для інших ветеранів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!