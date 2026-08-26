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Штрафи за спалювання сухої трави та листя у 2026: скільки платитимуть порушники в Україні

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Серпня 2026, 12:30 3 хв.
Штрафи за паління трави
Фото Facebook ДСНС України

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