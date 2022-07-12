Всесвітній день бортпровідника: український стюард про роботу під час війни, традиції та будні авіапрацівників

12 липня відзначають Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. І хоч цьогоріч професійне свято виходить зовсім невеселим, українські стюарди та стюардеси не втрачають оптимізму та знаходять шляхи, як допомогти своїй державі під час російської навали.

Ми поспілкувались зі стюардом авіакомпанії SkyUp Владиславом Макарчуком про те, чим зараз займаються бортпровідники, а також які традиції мають представники цієї професії у всьому світі.

Робота бортпровідників під час війни

Починаючи з 24 лютого небо над територією України закрите для цивільної авіації. Це означає, що за понад чотири місяці жодне судно не привітало на своєму борту пасажирів.

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Проте українські бортпровідники не залишились без роботи. Весною SkyUp виконувала гуманітарні та евакуаційні рейси з та до найближчих аеропортів до кордону з Україною.

Зараз же літаки авіакомпанії знаходяться у так званому мокрому лізингу в інших перевізників та виконують рейси за кордоном, окрім польотів над Росією, Білоруссю та територіями, де ведуться бойові дії.

Ветліз передбачає користування повітряними суднами разом з екіпажем, технічним обслуговуванням обладнання та іншими послугами.

Крім того, частина українських бортпровідників була мобілізована до лав ЗСУ. Хтось за власним бажанням приєднався до територіальної оборони, а дехто — до кібервійська.

Адже кожен хоче приносити максимальну користь для своєї держави. Ось Влад з перших днів повномасштабного вторгнення разом зі своєю дівчиною (теж стюардесою) почали активно займатись волонтерством та благодійністю.

Нині ж хлопець знову літає та стоїть на економічному фронті України.

Це дає змогу літати в Європі, а нам, екіпажам, продовжувати працювати у своїй сфері й підтримувати економіку України, куди ми сплачуємо податки. Зрештою, Байрактари самі по собі не полетять, — каже Влад.

Традиції бортпровідників

Та у якій би точці земної кулі не бували стюарди та стюардеси, незмінними залишаються залізні правила авіації, зокрема й деякі цікаві традиції:

Вживати слово “крайній” замість “останній”.

Не фотографуватись перед рейсом.

Не зашивати форму та не пришивати ґудзики.

Завчасно не питати точний час посадки.

Вітатись з літаком, щоб налаштувати його на гарний рейс — доторкнутись долонею або постукати по фюзеляжу літака.

Бажати колегам приємного рейсу та м‘якої посадки.

Дивитись у дзеркало перед виходом з дому на рейс.

Не змінювати прикраси та аксесуари перед вильотом.

Я ж завжди заходжу в літак з правої ноги й торкаюсь рукою літака. Так я з ним вітаюсь, — ділиться стюард.

Будні бортпровідників

Попри те, що професія бортпровідника може комусь здатись найромантичнішою, насправді це не зовсім так. Адже основна мета екіпажу літака — турбота про безпеку та комфорт пасажирів.

Через це стюарди та стюардеси мають чіткі інструкції, як діяти в тих чи інших ситуаціях, а також постійно вдосконалюють свої знання та навички.

Щоразу перед вильотом бортпровідники проходять таку ж сувору перевірку, як і пасажири. Якщо в когось відсутні чи протерміновані документи, такого робітника не допустять до виконання рейсу.

Робота на літаку вимагає постійно високого рівня концентрації, гарного знання іноземних мов, а також комунікативних навичок. Адже пасажири трапляються різні й до кожного потрібно підібрати особливий ключик.

Та пригод і курйозів бортпровідникам точно не бракує! Влад поділився з нами кількома найсмішнішими питаннями та проханнями, з якими подорожувальники звертались до нього:

“Чому ми стоїмо на місці? Я дивлюсь на землю, а вона не змінюється. Ми ж мали летіти”.

“Можете сказати пілотам, щоб так сильно не трусило в салоні?”

“Можете зробити двигуни трохи тихіше, бо я не можу заснути?”

І хоч бортпровідники — не маги, яким підвладні закони фізики, це люди, які по-справжньому закохані в небо та максимально віддані своїй роботі.

Влад та інші професіонали щиро мріють скоро повернутись до рідних аеропортів та дуже хочуть, щоб українці знову не боялись гулу літаків у повітрі. Адже там повинні бути лише цивільні судна.

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