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Всесвітній день бортпровідника: український стюард про роботу під час війни, традиції та будні авіапрацівників

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Липня 2022, 10:00
Всесвітній день бортпровідника: український стюард про роботу під час війни, традиції та будні авіапрацівників
Фото: Instagram

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Всесвітній день бортпровідника: український стюард про роботу під час війни, традиції та будні авіапрацівників
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