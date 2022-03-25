Беженцы или временно защищенные лица — объясняем разницу для украинцев в ЕС

Согласно данным ООН, более 3 млн украинцев уехали за границу, спасаясь от полномасштабной войны, которую принесла в наши дома террористическая Россия.

Прошел месяц, и возникла необходимость заменить ступор от пережитого конкретными действиями, чтобы помочь как себе, так и Украине на пути к общей победе.

Однако, чтобы начать восстанавливать свою жизнь за границей, нужно понять, в каком статусе ты можешь находиться там и что нужно делать.

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась в своем Telegram-канале простыми советами, как понять, в чем разница между статусом лица, которому предоставляется временная защита и статусом искателя убежища (беженца).

Статус лица, которому предоставлена ​​временная защита

Такой статус обычно предоставляется:

гражданам Украины и членам их семей;

лицам без гражданства, беженцам и членам их семей из третьих стран, спасающихся от войны в Украине;

иностранцам, которые постоянно проживают в Украине на законных основаниях и не могут безопасно вернуться в страну своего происхождения.

Для этого необходимо обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны. Претендовать на этот статус можно где угодно в рамках ЕС.

Человек со статусом временно защищенного может находиться в выбранной стране в течение одного года с возможностью продления еще год в зависимости от ситуации в Украине.

Кроме того, можно сразу начинать работать в стране, где нашлось убежище.

Человек, имеющий статус временно защищенного, может произвольно выбирать место жительства. Можно жить у родных или знакомых, или жилье может быть предоставлено семьями волонтеров, общественными организациями, государством.

Сменить место жительства также можно в любое время, в частности, переехать в другую страну. Возвратиться домой в Украину тоже можно в любой момент.

Статус искателя убежища (беженца)

Такой статус обычно предоставляется любому лицу, спасающемуся от войны или преследования. Для этого необходимо обратиться с заявлением в компетентные органы страны, в которую вы прибыли.

После этого они запускают специальную процедуру, которая длится до шести месяцев или даже больше.

Этот статус предоставляется бессрочно и зависит от причин, по которым обратился человек для его получения.

Получить статус беженца можно в любое время по прибытии. Однако важно помнить, что на этот статус можно претендовать только в стране, границу которой вы пересекли.

Начать работать разрешается только после получения этого статуса, то есть через полгода или даже больше.

Проживать можно только в определенных государством заведениях для размещения беженцев. Менять место жительства или покидать страну не разрешается.

Вернуться домой в Украину можно только после рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца, то есть не менее чем через полгода.

Напомним, ранее лидеры стран-соседей поддержали Украину в войне против России. Читай, как высшее руководство Чехии, Грузии, Румынии и Словении записали обращение к украинскому народу со словами поддержки.