Понад 25 тис. віз для українців. Як Велика Британія приймає біженців

Велика Британія видала українським біженцям понад 25 тис. віз. За даними британського МЗС, левову частину з них отримали ті, чиї родичі уже проживають у Сполученому Королівстві. Це одна із двох схем, за якими біженці можуть в’їхати до Британії.

Друга — так звані спонсорські візи за програмою Домівки для українців. За нею біженцю має надати житло будь-яка людина, яка легально живе у Великій Британії.

У перший же тиждень охочих посилити у себе українців, зареєструвалися понад сто тисяч осіб — це втричі більше, ніж заявок від українських біженців. Щоправда уряд схвалив серед них менш як три тисячі.

З чим доводиться стикатися українцям, які наважилися їхати до Британії, дивись у відео.

Багато країн світу погодилися надати прихисток українцям. Раніше ми розповідали, які країни створили спецумови для біженців з України.