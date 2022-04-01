Світ

Понад 25 тис. віз для українців. Як Велика Британія приймає біженців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Квітня 2022, 11:00

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