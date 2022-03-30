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Від Данії до Португалії — країни Європи, які створили спецумови для українських біженців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Березня 2022, 11:00
Від Данії до Португалії — країни Європи, які створили спецумови для українських біженців
Фото: УНІАН

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