Від Данії до Португалії — країни Європи, які створили спецумови для українських біженців

4 березня Рада ЄС запустила директиву ЄС 2001/55/ЕС про тимчасовий захист, яка ніколи раніше не використовувалася і призначена для надання негайної допомоги біженцям за спрощеним порядком.
Ця директива поширюється на українців. Тому наразі країни Європейського Союзу дуже привабливі для українців своїми умовами перебування та соціальним забезпеченням.
Окрім тимчасового захисту, українці там можуть просити й про статус біженця, проте це робити не рекомендують. Раніше ми пояснювали, чим відрізняються ці правові поняття.
Читай далі, куди краще їхати біженцям з України.
Якими умовами зустрічає ця держава українців:
Фото: Unsplash
Українські біженці можуть працювати у Чехії без отримання спеціального дозволу, який вимагали раніше. У країні почав діяти відповідний закон. Читай про працевлаштування у Чехії.
Крім того, країна пропонує українцям:
Данія збільшила термін безвізу для українців з біометричним закордонним паспортом, який становить 90 днів, ще на 90 днів.
Впродовж півроку громадяни України можуть знаходитися на території Данії без оформлення жодних документів.
Що отримують українці в Данії:
Ірландія повністю скасувала візові вимоги для всіх громадян України.
По прибуттю в країну потрібно отримати номер PPS, який видається Департаментом соціального захисту чи безпосередньо в аеропорту.
Цей номер дає дозвіл на:
Крім того, для в’їзду в Ірландію немає жодних обмежень у зв’язку з Covid-19.
Країна приймає всіх громадян України за будь-якими документами, що посвідчують особу (внутрішні паспорти, свідоцтва про народження, паспорти, термін дії яких закінчився, ID-картки тощо).
Українці можуть приїжджати до Португалії з будь-якими документами, які ідентифікують особу. Наші громадяни отримують:
Усю актуальну інформацію щодо правил перебування у тій чи іншій країні, зручно дивитися на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України.
Якщо тобі цікаво, як потрапити у Швейцарію, яка не є членом ЄС, але входить у Шенгенську зону, пропонуємо прочитати про спецстатус S для біженців з України у Швейцарії. Раніше він не застосовувався до жодної країни та її громадян.