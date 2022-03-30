Від Данії до Португалії — країни Європи, які створили спецумови для українських біженців

4 березня Рада ЄС запустила директиву ЄС 2001/55/ЕС про тимчасовий захист, яка ніколи раніше не використовувалася і призначена для надання негайної допомоги біженцям за спрощеним порядком.

Ця директива поширюється на українців. Тому наразі країни Європейського Союзу дуже привабливі для українців своїми умовами перебування та соціальним забезпеченням.

Окрім тимчасового захисту, українці там можуть просити й про статус біженця, проте це робити не рекомендують. Раніше ми пояснювали, чим відрізняються ці правові поняття.

Читай далі, куди краще їхати біженцям з України.

Швеція

Якими умовами зустрічає ця держава українців:

грошова допомога від Міграційної служби;

тимчасове житло;

безкоштовне харчування;

можливість продовження навчання;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті (за наявності українського паспорта);

безкоштовне медичне обслуговування, зокрема невідкладна медична допомога;

відсутність обмежень на в’їзд у зв’язку з Covid-19;

можливість перетину кордону без біометричного закордонного паспорта;

дозвіл на перетин кордону з домашніми улюбленцями без документів.

Чехія

Українські біженці можуть працювати у Чехії без отримання спеціального дозволу, який вимагали раніше. У країні почав діяти відповідний закон. Читай про працевлаштування у Чехії.

Крім того, країна пропонує українцям:

безкоштовне медичне страхування;

тимчасове житло терміном на один місяць з можливістю продовження;

безкоштовне харчування у більшості місць групового поселення;

дозвіл на навчання та роботу;

одноразову матеріальну допомогу;

безкоштовний проїзд у потягах Чеської залізниці;

безкоштовне медичне страхування (є окрема гаряча лінія МОЗ Чехії українською мовою);

в’їзд без обмежень у зв’язку з коронавірусною хворобою;

можливість перетину кордону без біометричного закордонного паспорта (але тільки з метою отримання прихистку);

перевезення домашнього улюбленця без документів (їх можна оформити вже у Чехії).

Данія

Данія збільшила термін безвізу для українців з біометричним закордонним паспортом, який становить 90 днів, ще на 90 днів.

Впродовж півроку громадяни України можуть знаходитися на території Данії без оформлення жодних документів.

Що отримують українці в Данії:

можливість негайного отримання дозволу на проживання, що передбачає право на освіту, роботу, соціальні пільги, безкоштовне медичне обслуговування;

відсутність обмежень, пов’язаних з коронавірусом;

можливість перетину кордону без біометричного закордонного паспорта. Проте людям з українською ID карткою чи паспортом України у формі книжечки рекомендують мати при перетині кордону супроводжувального з Данії, який може поручитися за них.

Ірландія

Ірландія повністю скасувала візові вимоги для всіх громадян України.

По прибуттю в країну потрібно отримати номер PPS, який видається Департаментом соціального захисту чи безпосередньо в аеропорту.

Цей номер дає дозвіл на:

соціальні виплати;

навчання;

роботу без необхідності оформлення додаткового дозволу та доступ до ринку праці на рівні громадян ЄС;

медичне обслуговування та забезпечення необхідними лікарськими засобами.

Крім того, для в’їзду в Ірландію немає жодних обмежень у зв’язку з Covid-19.

Країна приймає всіх громадян України за будь-якими документами, що посвідчують особу (внутрішні паспорти, свідоцтва про народження, паспорти, термін дії яких закінчився, ID-картки тощо).

Португалія

Українці можуть приїжджати до Португалії з будь-якими документами, які ідентифікують особу. Наші громадяни отримують:

соціальні виплати та медичну допомогу (після оформлення тимчасового захисту);

безкоштовні квитки на потяги з Іспанії до Португалії та в межах Португалії;

безкоштовні авіаперевезення з Польщі/Румунії в Португалію авіакомпанією ТАР;

дозвіл на перетин кордону без біометричного закордонного паспорта (якщо прибуття наземним транспортом або гуманітарними авіарейсами).

Усю актуальну інформацію щодо правил перебування у тій чи іншій країні, зручно дивитися на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України.

Якщо тобі цікаво, як потрапити у Швейцарію, яка не є членом ЄС, але входить у Шенгенську зону, пропонуємо прочитати про спецстатус S для біженців з України у Швейцарії. Раніше він не застосовувався до жодної країни та її громадян.