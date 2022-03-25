Швейцарія приймає біженців з України на безпрецедентних умовах. Що треба знати

Мільйони наших біженців уже прийняли Польща, Італія, Німеччина, Португалія. Але мало що відомо про те, як приймають українців у Швейцарії.

Йдеться про спеціальний статус S, який раніше не застосовувався до жодної країни та її громадян. Цей механізм розробили ще в середині 90-х для спрощеного прийому біженців під час воєн на Балканах.

Проте на момент його остаточного схвалення війни на території колишньої Югославії уже закінчилися, а отже, у спецстатусі не було потреби.

Що таке спецстатус S?

Такий статус може поширюватися на українців та членів їхніх родин, які до початку повномасштабного вторгнення Росії перебували за межами України, а згодом не змогли повернутися. Проте такий статус не надається особам, що уже отримали захист у якійсь із країн ЄС.

Що надає спецстатус S?

Особа зі спецстатусом S має право проживати на території Швейцарії протягом року. Проте якщо воєнні дії не завершаться протягом цього року, термін можна продовжити на весь період, який триватиме війна в Україні.

Надання спецстатусу дає змогу одразу влаштовуватися на роботу, а дітям — іти до школи та садків.

Надається фінансова підтримка у розмірі $1600 щомісячно на одну людину.

Якщо через п’ять років особа не може повернутися в Україну, їй надають можливість отримати постійний дозвіл на проживання.

Додатково уряд дозволив особам з цим статусом подорожувати у межах Шенгенської зони.

З початку повномасштабної війни до Швейцарії прибули щонайменш 11 тисяч українців. Уряд країни заявив про готовність прийняти 60 тисяч людей. Швейцарія підготувала для українців близько п’яти тисяч місць у федеральних центрах для біженців, а приватні особи готові надати дах над головою ще 45 тисячам осіб.

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