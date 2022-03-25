Швейцария принимает беженцев из Украины на беспрецедентных условиях. Что нужно знать

Миллионы наших беженцев уже приняли Польша, Италия, Германия, Португалия. Но мало что известно о том, как принимают украинцев в Швейцарии.

Речь идёт о специальном статусе S, который раньше не использовался по отношению ни к одной стране и её гражданам. Этот механизм разработали ещё в середине 90-х для упрощённого приёма беженцев во время войн на Балканах.

Однако в момент окончательного одобрения этого механизма войны на территории бывшей Югославии уже закончились, а значит, в статусе не было необходимости.

Что такое спецстатус S?

Такой статус может распространяться на украинцев и членов их семей, которые до начала полномасштабного вторжения России находились за пределами Украины, а после не смогли вернуться. Однако такой статус не предоставляется лицам, которые уже получили защиту в какой-либо из стран ЕС.

Что даёт спецстатус S?

Лицо со статусом S имеет право проживать на территории Швейцарии на протяжении года. Однако если военные действия не завершатся на протяжении этого года, термин можно продлить на весь период, в течение которого будет продолжаться война в Украине.

Предоставление статуса даёт возможность сразу устраиваться на работу, а детям — идти в школу и садики.

Предоставляется финансовая помощь в размере $1600 ежемесячно на одного человека.

Если через пять лет лицо не может вернуться в Украину, ему дают возможность получить постоянное разрешение на проживание.

Дополнительно правительство разрешило лицам с этим статусом путешествовать в пределах Шенгенской зоны.

С начала полномасштабной войны в Швейцарию прибыли минимум 11 тысяч украинцев. Правительство страны заявило о готовности принять 60 тысяч людей. Швейцария подготовила для украинцев около пяти тысяч мест в федеральных центрах для беженцев, а частные лица готовы предоставить крышу над головою ещё 45 тысячам людей.

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