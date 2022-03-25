Швейцария принимает беженцев из Украины на беспрецедентных условиях. Что нужно знать

Миллионы наших беженцев уже приняли Польша, Италия, Германия, Португалия. Но мало что известно о том, как принимают украинцев в Швейцарии.
Речь идёт о специальном статусе S, который раньше не использовался по отношению ни к одной стране и её гражданам. Этот механизм разработали ещё в середине 90-х для упрощённого приёма беженцев во время войн на Балканах.
Однако в момент окончательного одобрения этого механизма войны на территории бывшей Югославии уже закончились, а значит, в статусе не было необходимости.
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Такой статус может распространяться на украинцев и членов их семей, которые до начала полномасштабного вторжения России находились за пределами Украины, а после не смогли вернуться. Однако такой статус не предоставляется лицам, которые уже получили защиту в какой-либо из стран ЕС.
Дополнительно правительство разрешило лицам с этим статусом путешествовать в пределах Шенгенской зоны.
С начала полномасштабной войны в Швейцарию прибыли минимум 11 тысяч украинцев. Правительство страны заявило о готовности принять 60 тысяч людей. Швейцария подготовила для украинцев около пяти тысяч мест в федеральных центрах для беженцев, а частные лица готовы предоставить крышу над головою ещё 45 тысячам людей.
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