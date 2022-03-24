Новый закон и более 300 тыс. вакансий: как украинцы могут трудоустроиться в Чехии

С этой недели украинские беженцы могут работать в Чехии без получения специального разрешения, которое требовали ранее. В стране начал действовать соответствующий закон.

Согласно ему украинцы с визой имеют такой же статус, как и иммигранты с видом на жительство. Они могут искать работу самостоятельно, не обращаясь к посредникам или бюро по трудоустройству.

Кстати, украинским рабочим за границей были всегда рады. Еще до российско-украинской войны каждая третья вакансия из-за границы была именно из Чехии.

Украинцев в Чехии сейчас больше 200 тысяч. Бюро труда предлагает 300 тысяч вакансий. Средняя заработная плата составляет 1000 евро. Она зависит от региона трудоустройства и профессии.

Чешский рынок труда больше всего нуждается в пекарях, разнорабочих, упаковщиках и работниках сельского хозяйства.

Нам нужны рабочие, трактористы и умеющие ремонтировать технику. Зарплата от тысячи евро. Помогаем с жильем, — рассказал работник хозяйства Войтек.

Требование одно — опыт работы. Изначально предлагают 1700 евро зарплаты. При необходимости предоставляют и жилье.

— Мы помогаем Украине, как можем, потому что та катастрофа, которая случилась у вас, в голове не укладывается. Мы также переживаем, потому что война не так уж далеко от нашей границы, — рассказывает владелец хозяйства Ондрей.

Ранее мы рассказывали, как Чехия помогает беженцам из Украины.