Новий закон і понад 300 тис. вакансій: як українці можуть працевлаштуватися в Чехії

З цього тижня українські біженці можуть працювати у Чехії без отримання спеціального дозволу, якого вимагали раніше. У країні почав діяти відповідний закон.

За ним українці з візою мають такий же статус, як і іммігранти з посвідкою на проживання. Вони можуть шукати роботу самостійно, не звертаючись до посередників чи до бюро з працевлаштування.

До речі, українським робітникам за кордоном були завжди раді. Ще до російсько-української війни кожна третя вакансія з-за кордону була саме із Чехії.

Українців у Чехії зараз понад 200 тисяч. Бюро праці пропонує 300 тисяч вакансій. Середня заробітна плата становить 1000 євро. Вона залежить від регіону працевлаштування та професії.

Чеський ринок праці найбільше потребує пекарів, різноробів, пакувальників та працівників сільського господарства.

Нам потрібні робітники, трактористи й ті, хто вміє ремонтувати техніку. Зарплата від тисячі євро. Допомагаємо із житлом, — розповів робітник господарства Войтек.

Вимога єдина — досвід роботи. Зі старту пропонують 1700 євро зарплати. За потреби надають і житло.

— Ми допомагаємо Україні як можемо, бо та катастрофа, яка у вас сталася, в голові не вкладається. Ми також переживаємо, бо війна не так уже й далеко від нашого кордону, — розповідає власник господарства Ондрей.

Раніше ми розповідали, як Чехія допомагає біженцям з України.